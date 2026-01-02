'एक गलती और गर्दन पर लटकी तलवार...' Shah Rukh Khan को लेकर मची हायतौबा, रामभद्राचार्य से लेकर बाबा बागेश्वर ने दिखाई आंख

Shah Rukh Khan criticized by Som Rambhadracharya Baba Bageshwar: इस समय बॉलीवुड के किंग खान अपनी आईपीएल की टीम की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच शाहरुख खान हिंदू गुरुओं के निशाने पर आ गए हैं. वजह जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे.

इस समय बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. बीते कुछ समय में 4 हिंदुओं पर हमला हो चुका है. यही वजह है जो बांग्लादेश को लेकर इंडिया में भी हायतौबा मची हुई है. देशभर में हिंदू संगठन बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर हमलों की आलोचना कर रहे हैं. इसी बीच शाहरुख खान ने कुछ ऐसा कर दिया है कि लोगों ने अब उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख खान बांग्लादेश की वजह से ही ट्रोल हो रहे हैं. दरअसल हाल ही में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने अपनी आईपीएल टीम के लिए एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है. दरअसल मार्च में आईपीएल होने वाले हैं. आईपीएल की वजह से इस समय क्रिकेट की दुनिया में गहमागहमी मची हुई है. हाल ही में शाहरुख खान ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खरीदा है. शाहरुख खान का ये फैसला अब देश के लोगों को रास नहीं आ रहा है. सोशल मीडिया पर लोग शाहरुख खान को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. वहीं धर्मगुरुओं ने भी शाहरुख खान पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. हाल ही में जानेमाने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान के फैसले की आलोचना की थी. जिसके बाद स्वामी रामभद्राचार्य के फैसले को गलत ठहरा दिया है.

शाहरुख खान को धर्मगुरुओं ने दी चेतावनी

स्वामी रामभद्राचार्य ने अपने बयान में कहा, शाहरुख खान तो ऐसा करेंगे ही... उनक कोई चरित्र नहीं है. वो कोई हीरो नहीं है. ऐसे लोगों को देशद्रोही बताया जाना चाहिए. पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपने एक बयान में कहा, बांग्लादेश में हिंदुत्व के खिलाफ घटनाएं हो रही हैं. वहां के खिलाड़ियों को इस सब हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. आपको समझना होगा कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है. बीसीसीआई और बाकी संस्थाओं को समझना होगा कि इस समय क्या किया जाना चाहिए.

शाहरुख खान के सपोर्ट में उतरे फैंस

बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर पूरे देश की नजर है. यही वजह है जो लोग सोशल मीडिया पर शाहरुख खान पर कहर की तरह बरस रहे हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शाहरुख खान की कोई गलती नहीं नजर आती. ये लोग शाहरुख खान के फैसले को सही ठहरा रहे हैं, इ लोगों का कहना है कि शाहरुख खान के फैसले को किसी भी तरह की हिंसा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. खेल और राजनीति का कोी तालमेल नहीं है. ऐसे में कहा जा सकता है कि इस समय सोशल मीडिया दे गुटों में बंट गया है.

