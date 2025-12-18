ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • अपने भाई Abrahm के Annnual Function में रंग जमाने पहुंची 'किंग खान' की लाडली, धड़ल्ले से व...

अपने भाई Abrahm के Annnual Function में रंग जमाने पहुंची 'किंग खान' की लाडली, धड़ल्ले से वायरल हो रही Suhana Khan की VIDEO

Suhana Khan Video: शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और इस बार वजह है, उनका कूल अंदाज जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, भाई अबराम के एनुअल फंक्शन में सुहाना की एंट्री ने लूटी ऐसे पूरी लाइमलाइट.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: December 18, 2025 9:27 PM IST

अपने भाई Abrahm के Annnual Function में रंग जमाने पहुंची 'किंग खान' की लाडली, धड़ल्ले से वायरल हो रही Suhana Khan की VIDEO

Dhirubhai Ambani School Annual Day: धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल (DAIS) का एनुअल फंक्शन सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. बच्चन परिवार के बाद, जिस परिवार ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, वह है 'किंग खान' यानी शाहरुख खान की फैमिली, जहां अपने छोटे भाई अबराम खान का हौसला बढ़ाने के लिए सुहाना खान और गौरी खान ने स्कूल में ग्रैंड एंट्री ली, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.

Also Read
अक्षय खन्ना को जाएंगे भूल... रातों रात Dhurandhar के रहमान डकैत बने Shah Rukh Khan? वीडियो देखकर लगेगा 440 वोल्ट का झटका

अबराम के फंक्शन में सुहाना खान का जलवा

शाहरुख खान की लाडली और बॉलीवुड की उभरती स्टार सुहाना खान अपने भाई अबराम के एनुअल फंक्शन में बेहद कूल और कैजुअल अंदाज में नजर आईं. सुहाना का एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी सादगी से फैंस का दिल जीत रही हैं. कैजुअल और स्टाइलिश लुक में सुहाना बेहद खूबसूरत दिखीं, इस खास मौके के लिए उन्होंने 'गोल्डन टॉप' और 'ब्लू जींस' को चुना. उनका यह कैजुअल अवतार उन पर काफी जंच रहा था.

Also Read
Lionel Messi VS Shah Rukh Khan Net Worth: लियोनेल मेसी-शाहरुख खान में कौन ज्यादा अमीर? जानें सितारों की नेटवर्थ

TRENDING NOW

गौरी खान का 'रॉयल' अवतार

अपने लुक को कम्पलीट करने के लिए उन्होंने 'मेसी बन' हेयरस्टाइल बनाई हुई थी, जो उनके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहा था. सोशल मीडिया पर उनके इस खूबसूरत अंदाज की काफी तारीफ हो रही है. तो वहीं सुपरस्टार शाहरुख खान की पत्नी और मशहूर इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान भी इस फंक्शन में बेहद खूबसूरत अंदाज में पहुंचीं. उन्होंने अपने ट्रेडिशनल लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा.

Also Read
लियोनेल मेसी से हुई शाहरुख खान की मुलाकात, फुटबॉलर ने एक्टर के बेटे अबराम संग क्लिक करवाई फोटो

गौरी के अंदाज ने लूटी महफिल

गोल्डन सूट और सादगी भरे अंदाज में गौरी खान ने गोल्डन कलर का शानदार सूट पहना हुआ था. उनके लुक की सबसे खास बात उनकी सादगी रही. ब्लैक बिंदी औरओपन हेयर के साथ गौरी का ग्रेस देखते ही बन रहा था. वो कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज देती नजर आईं.

स्कूल में लगा सितारों का मेला

धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल-डे पर शाहरुख खान खुद भी अपनी पूरी फैमिली के साथ मौजूद रहे. अबराम खान भी इस स्कूल का हिस्सा हैं, और अकसर स्कूल के इवेंट्स में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतते नजर आते हैं. शाहरुख खान को एक प्राउड पिता के रूप में अपने बेटे के लिए चियर करते देखा गया.

फैंस कर रहे ऐसे रिएक्ट

बहरहाल, अपने-अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखने पहुंचे बॉलीवुड के सितारों ने फैंस का दिल जीत लिया, तो वहीं SRK की लाडली की एंट्री ने मानों इवेंट की पूरी लाइमलाइट ही चुरा ली हो, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर फैंस दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं, और सुहाना खान की तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं. कोई उन्हें 'खूबसूरत' तो किसी ने बॉलीवुड का 'उभरता सितारा' बताया.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Masummba Chaurasia

मासुम्बा चौरसिया
Zee News के 'BollywoodLife (Digital)' की वरिष्ठ उप संपादक हैं.

मासुम्बा चौरसिया एक अनुभवी और विश्लेषणात्मक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने फिल्मों, टीवी शोज, सेलेब्रिटी गॉसिप, फिल्म रिव्यू और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इन-डेप्थ एनालिसिस में विश...और पढ़ें
Tags Bollywood Gossips Bollywood News Entertainment News Shah Rukh Khan Suhana Khan