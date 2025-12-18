अपने भाई Abrahm के Annnual Function में रंग जमाने पहुंची 'किंग खान' की लाडली, धड़ल्ले से वायरल हो रही Suhana Khan की VIDEO

Suhana Khan Video: शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और इस बार वजह है, उनका कूल अंदाज जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, भाई अबराम के एनुअल फंक्शन में सुहाना की एंट्री ने लूटी ऐसे पूरी लाइमलाइट.

Dhirubhai Ambani School Annual Day: धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल (DAIS) का एनुअल फंक्शन सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. बच्चन परिवार के बाद, जिस परिवार ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, वह है 'किंग खान' यानी शाहरुख खान की फैमिली, जहां अपने छोटे भाई अबराम खान का हौसला बढ़ाने के लिए सुहाना खान और गौरी खान ने स्कूल में ग्रैंड एंट्री ली, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.

अबराम के फंक्शन में सुहाना खान का जलवा

शाहरुख खान की लाडली और बॉलीवुड की उभरती स्टार सुहाना खान अपने भाई अबराम के एनुअल फंक्शन में बेहद कूल और कैजुअल अंदाज में नजर आईं. सुहाना का एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी सादगी से फैंस का दिल जीत रही हैं. कैजुअल और स्टाइलिश लुक में सुहाना बेहद खूबसूरत दिखीं, इस खास मौके के लिए उन्होंने 'गोल्डन टॉप' और 'ब्लू जींस' को चुना. उनका यह कैजुअल अवतार उन पर काफी जंच रहा था.

गौरी खान का 'रॉयल' अवतार

अपने लुक को कम्पलीट करने के लिए उन्होंने 'मेसी बन' हेयरस्टाइल बनाई हुई थी, जो उनके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहा था. सोशल मीडिया पर उनके इस खूबसूरत अंदाज की काफी तारीफ हो रही है. तो वहीं सुपरस्टार शाहरुख खान की पत्नी और मशहूर इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान भी इस फंक्शन में बेहद खूबसूरत अंदाज में पहुंचीं. उन्होंने अपने ट्रेडिशनल लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा.

गौरी के अंदाज ने लूटी महफिल

गोल्डन सूट और सादगी भरे अंदाज में गौरी खान ने गोल्डन कलर का शानदार सूट पहना हुआ था. उनके लुक की सबसे खास बात उनकी सादगी रही. ब्लैक बिंदी औरओपन हेयर के साथ गौरी का ग्रेस देखते ही बन रहा था. वो कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज देती नजर आईं.

स्कूल में लगा सितारों का मेला

धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल-डे पर शाहरुख खान खुद भी अपनी पूरी फैमिली के साथ मौजूद रहे. अबराम खान भी इस स्कूल का हिस्सा हैं, और अकसर स्कूल के इवेंट्स में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतते नजर आते हैं. शाहरुख खान को एक प्राउड पिता के रूप में अपने बेटे के लिए चियर करते देखा गया.

फैंस कर रहे ऐसे रिएक्ट

बहरहाल, अपने-अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखने पहुंचे बॉलीवुड के सितारों ने फैंस का दिल जीत लिया, तो वहीं SRK की लाडली की एंट्री ने मानों इवेंट की पूरी लाइमलाइट ही चुरा ली हो, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर फैंस दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं, और सुहाना खान की तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं. कोई उन्हें 'खूबसूरत' तो किसी ने बॉलीवुड का 'उभरता सितारा' बताया.

