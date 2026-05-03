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King के सेट से लीक हुआ शाहरुख-दीपिका का वीडियो, प्रेग्नेंट एक्ट्रेस का खयाल रख रहे हैं एक्टर

Shah Rukh Khan Deepika Padukone Video: फिल्म 'किंग' इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म के सेट शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का वीडियो वायरल हो रहा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 3, 2026 10:07 PM IST
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बॉलीवुड इंडस्ट्री के चर्चित स्टार्स शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) जिस फिल्म में नजर आते हैं तो उसका हिट होना तय है. दोनों स्टार्स ने 'चेन्नई एक्सप्रेस', 'हैप्पी न्यू ईयर', 'पठान', 'जवान' जैसी मूवीज में काम किया और बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छापे हैं. अब शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी फिल्म 'किंग' (King) में काम करते नजर आएंगे. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच फिल्म 'किंग' से शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का एक वीडियो लीक हो गया है. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग एक्टर की तारीफ कर रहे हैं.

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फिल्म 'किंग' से सामने आया ये वीडियो

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'किंग' से जुड़े फोटोज और वीडियोज और आए दिन वायरल हो रहे हैं. इसके बाद फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मूवी से जुड़े फोटोज और वीडियो शेयर ना करें. इसके बाद भी लोग फिल्म से जुड़े क्लिप्स शेयर कर रहे हैं. अब फिल्म 'किंग' से शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक्टर प्रेग्नेंट एक्ट्रेस की सीढ़ियों पर चढ़ने में मदद करते नजर आ रहे हैं. इस तरह से शाहरुख खान अपनी को-स्टार का प्रेग्नेंसी में खयाल रख रहे हैं. एक्टर ने काले रंग की शर्ट और ग्रे पैंट पहना हुआ था, वहीं, एक्ट्रेस ने ढीली पैंट के साथ ढीला श्रृग पहना हुआ था. इस क्लिप सामने आने के फैंस शाहरुख खान की तारीफ कर रहे हैं. बताते चलें कि फिल्म 'किंग' की साउथ अफ्रीका के केप टाउन में शूटिंग हो रही है.

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फिल्म 'किंग' 24 दिसंबर को होगी रिलीज

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'किंग' 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के साथ अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी और सुहाना खान जैसे सितारे नजर आने वाले हैं. इस फिल्म को रेड चिलीज बना रहा है. बताते चलें कि 'किंग' में पहला मौका होगा जब शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान के साथ मूवी में काम करते नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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