बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अपनी बेहतरीन एक्टिंग के चलते चर्चा में बने रहते हैं। साल 2023 में शाहरुख खान ने बैक-टू-बैक तीन सुपरहिट फिल्में दी हैं। फिलहाल, शाहरुख खान अपनी फिल्मों और करियर को लेकर नहीं बल्कि किसी और कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल, भारत सरकार ने कतर की जेल में बंद भारत के आठ पूर्व नेवी अफर को रिहा करवाया है। इनमें सात भात वापस लौट चुके हैं। इन नेवी अफसरों के भारत वापस लौटने पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि इस रिहाई में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का हाथ है। इस पर शाहरुख खान की टीम की तरफ से स्टेटमेंट आया है जिसमें इस बात से साफ इनकार किया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है।

शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज किया है। इस स्टेटमेंट में लिखा है, 'कतर से भारत के नौसैनिक अफसरों की रिहाई में शाहरुख खान के रोल से जुड़ी रिपोर्ट्स पर शाहरुख खान के ऑफिस का कहना है कि उनकी भागीदारी के दावे वेबुनियाद हैं। इस कामयाब मिशन का पूरा क्रेडिट भारत सरकार का है। इसके अलावा डिप्लोमेसी और स्टेटक्राफ्ट से जुड़े सभी मामलों को बहुत सक्षम नेताओं ने बहुत अच्छी तरह लागू किया है। दूसरे भारतीयों की तरह शाहरुख खान भी खुश हैं कि नौसेना के अधिकारी घर पर सुरक्षित हैं और उन्हें बधाई देते हैं।'

Modi should take Cinema star Sharuk Khan to Qatar with him since after MEA and NSA had failed to persuade the Shiekhs of Qatar, Modi pleaded with Khan to intervene , and thus got an expensive settlement from the Qatar Shiekhs to free our Naval officers.

