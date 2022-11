बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपनी अपकमिंग फिल्म 'डंकी (Dunki)' की शूटिंग के लिए साउदी अरब के जेद्दाह शहर में पहुंचे हैं। विदेश में भी अपने पसंदीदा एक्टर को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड दिखे और किंग खान की एक झलक पाने के लिए 'डंकी' के सेट पर सैंकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। 'डंकी' के सेट से शाहरुख खान के कुछ फोटो और वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहे हैं। शाहरुख खान की इन तस्वीरों पर लोग जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। Also Read - शादीशुदा होकर भी बहक गए थे इन बॉलीवुड स्टार्स के कदम, चलाया था दूसरा चक्कर!!

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Films) के एक फैन ने ट्विटर पर लिखा, "शाहरुख खान की फिल्म डंकी की शूटिंग लोकेशन जेद्दाह में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी थी, तस्वीरें और वीडियो लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यह फिल्म बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि सबकुछ बहुत फ्रेश लग रहा है। ऑल द बेस्ट शाहरुख खान।" Also Read - पावभाजी पर जान छिड़कती हैं सोनम कपूर, Ajay Devgn समेत जानें बाकी बॉलीवुड स्टार्स की फेवरेट डिशेज

Heavy security at Shah Rukh Khan's shooting location in Jeddah for #Dunki , taking pictures and videos are not allowed as per the current scenario. The movie is going to be massive, everything looks fresh ?

All the best @iamsrk #ShahRukhKhan? pic.twitter.com/hDnRAn83KQ

— Gulsan ᴾᴬᵀᴴᴬᴬᴺ (@OhMyGuls) November 19, 2022