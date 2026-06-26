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'ये बातें अकेले में करनी चाहिए', Shah Rukh Khan ने महिला फैन को दिया सजेशन! Video हुआ वायरल

Shah Rukh Khan Video: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वह अपने फीमेल फैन से बात करते हुए एक सलाह देते नजर आ रहे हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 26, 2026 6:55 PM IST
'ये बातें अकेले में करनी चाहिए', Shah Rukh Khan ने महिला फैन को दिया सजेशन! Video हुआ वायरल

शाहरुख खान से फीमेल फैन ने ये बात कही.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फैंस के बीच अलग लेवल की दीवानगी देखने को मिलती है. वह किसी इवेंट में या सोशल मीडिया के जरिए अक्सर अपने फैंस से बात करते नजर आते हैं. अब शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वह अपनी एक फीमेल फैन से बात करते नजर आ रहे हैं और उसके प्रपोजल का मजाकिया अंदाज में जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि फीमेल फैन ने अपने पसंदीदा स्टार शाहरुख खान से क्या कहा और इसके बदले में उसे क्या सजेशन मिला है.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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