बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फैंस के बीच अलग लेवल की दीवानगी देखने को मिलती है. वह किसी इवेंट में या सोशल मीडिया के जरिए अक्सर अपने फैंस से बात करते नजर आते हैं. अब शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वह अपनी एक फीमेल फैन से बात करते नजर आ रहे हैं और उसके प्रपोजल का मजाकिया अंदाज में जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि फीमेल फैन ने अपने पसंदीदा स्टार शाहरुख खान से क्या कहा और इसके बदले में उसे क्या सजेशन मिला है.
A female fan to SRK ‘love you Shahrukh more than my husband’ and the reply she got by SRK ♥️ pic.twitter.com/dJ8i34oUQG
— Aman ?? (@DonajCR7) June 25, 2026