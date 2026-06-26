'ये बातें अकेले में करनी चाहिए', Shah Rukh Khan ने महिला फैन को दिया सजेशन! Video हुआ वायरल

Shah Rukh Khan Video: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वह अपने फीमेल फैन से बात करते हुए एक सलाह देते नजर आ रहे हैं.

शाहरुख खान से फीमेल फैन ने ये बात कही.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फैंस के बीच अलग लेवल की दीवानगी देखने को मिलती है. वह किसी इवेंट में या सोशल मीडिया के जरिए अक्सर अपने फैंस से बात करते नजर आते हैं. अब शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वह अपनी एक फीमेल फैन से बात करते नजर आ रहे हैं और उसके प्रपोजल का मजाकिया अंदाज में जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि फीमेल फैन ने अपने पसंदीदा स्टार शाहरुख खान से क्या कहा और इसके बदले में उसे क्या सजेशन मिला है.