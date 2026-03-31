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शाहरुख की 'किंग' के लिए बढ़ी मुश्किलें, इजरायल-ईरान जंग की वजह से बदला गया शूटिंग शेड्यूल? मेकर्स ने लिया फैसला

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के तनाव का असर अब बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' पर भी पड़ता नजर आ रहा है. सुरक्षा कारणों से फिल्म का दुबई शेड्यूल रद्द कर दिया गया है, जिसकी जगह अब मुंबई में ही सेट तैयार किया जा रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 31, 2026 4:05 PM IST

शाहरुख की 'किंग' के लिए बढ़ी मुश्किलें, इजरायल-ईरान जंग की वजह से बदला गया शूटिंग शेड्यूल? मेकर्स ने लिया फैसला
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बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान की आने वाली फिल्म 'किंग' को लेकर जबरदस्त चर्चा है. फिल्म 'पठान' की सफलता के बाद निर्देशक सिद्धार्थ आनंद एक बार फिर शाहरुख के साथ हाथ मिला रहे हैं, जिससे उम्मीदें आसमान पर हैं. लेकिन, फिल्म के निर्माण कार्य में एक बड़ी अड़चन सामने आई है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव और इजरायल-ईरान संघर्ष की वजह से फिल्म के एक बेहद जरुरी शूटिंग शेड्यूल को फिलहाल के लिए टालना पड़ा है.

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अब मुंबई में सजेगा सेट

फिल्म से जुड़े सूत्रों की मानें तो निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की योजना 9 अप्रैल से दुबई में एक हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस शूट करने की थी. इस बड़े सीन में एक्टर अनिल कपूर और सुहाना खान को शामिल होना था. लेकिन पश्चिम एशिया में जारी तनाव और सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए, मेकर्स ने दुबई जाने का विचार छोड़ दिया है. अब टीम ने एक नया रास्ता निकाला है. दुबई की लोकेशंस पर जाने के बजाय, मुंबई के विले पार्ले स्थित एक बड़े स्टूडियो में ही दुबई जैसा भव्य सेट तैयार किया जा रहा है. अब फिल्म के वो जरूरी सीन यहीं फिल्माए जाएंगे, ताकि शूटिंग की रफ्तार न कम हो और कलाकारों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो.

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फिल्म जगत पर युद्ध का असर

यह पहली बार नहीं है जब ग्लोबल लेवल पर तनाव का असर भारतीय सिनेमा पर पड़ा हो. इससे पहले दक्षिण भारतीय सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट बदली गई और नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायणम्' के रामनवमी वाले बड़े इवेंट को भी रद्द करना पड़ा. अब शाहरुख खान की 'किंग' भी इसी लिस्ट में शामिल हो गई है.

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सुहाना खान का डेब्यू

'किंग' फिल्म कई मायनों में खास है. यह पहली बार होगा जब सुहाना खान बड़े पर्दे पर अपने पिता शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. फिल्म की स्टारकास्ट भी काफी वजनदार है, जिसमें दीपिका पादुकोण और काजोल जैसी दिग्गज एक्ट्रेसेस मुख्य भूमिकाओं में हैं. सुहाना के लिए यह फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है.

क्रिसमस पर मचेगा धमाल

भले ही शूटिंग लोकेशंस में बदलाव हुआ हो, लेकिन मेकर्स फिल्म को समय पर पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं. 'किंग' को लेकर फिलहाल जो जानकारी है, उसके अनुसार यह फिल्म 24 दिसंबर 2026 को क्रिसमस के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. फैंस को उम्मीद है कि सिद्धार्थ आनंद और शाहरुख की यह जोड़ी एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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