'कौन है ये अंकल...' इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हुई 'किंग' Shah Rukh Khan की बेइज्जती, जानिए क्यों खौला फैंस का खून

Who called Shah Rukh Khan Uncle: बीते कुछ समय से बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान सोशल मीडिया पर छा गए है हाल ही में किसी ने किंग खान को अंकल बोलकर हंगामा मचा दिया है. चलिए जानते हैं कि ये आखिर मामला क्या है.

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) जब भी कैमरे के आगे हैं तब तब हंगामा मच जाता है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब अपनी अपकमिंग फिल्म किंग की वजह से शाहरुख खान ने लाइमलाइट बटोरनी शुरू कर दी थीं. इसी बीच शाहरुख खान ने एक बार फिर से फैंस के बीच बवाल खड़ा कर दिया है. दरअसल हाल ही में शाहरुख खान को किसी ने अंकल बता दिया है. जिसके बाद से ही फैंस शाहरुख खान के बारे में बात कर रहे हैं. कुछ समय पहले ही शाहरुख खान रियाद में हुए जॉय अवॉर्ड 2026 (Joy Awards 2026 in Riyadh) में पहुंचे थे. यहां पर शाहरुख खान ने स्टेज पर धमाकेदार एंट्री मारी. इस दौरान शाहरुख खान के साथ जानीमनी अदाकारा अमीना खलील भी स्टेज पर मौजूद थीं. इस इवेंट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें टर्किश अदाकारा हांडे एर्सेल (Hande ercel) वीडियो बनाते हुए देखा. जैसे ही ये वीडियो सामने आई वैसे ही लोग कहने लगे कि हांडे एर्सेल, शाहरुख खान शाहरुख खान की वीडियो बना रही हैं और उनकी फैन है. जैसे ही हांडे एर्सेल को ये बात पता चली वैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया पर सफाई दी. इस दौरान हांडे एर्सेल शाहरुख खान की बेइज्जती कर बैठीं.

हांडे एर्सेल ने लिखी ये बात

बॉलीवुड के 'किंग' शाहरुख खान के बारे में बात करते हुए हांडे एर्सेल ने लिखा, ये अंकल कौनहैं. मैं तो अपनी दोस्त अमीना की स्टेज पर वीडियो बना रही थी. मैं इस आदमी की फैन नहीं हूं. गलत खबरें फैलाना बंद कीजिए. जैसे ही हांडे एर्सेल ने इंस्टाग्राम पर सफाई पेश की वैसे ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि हांडे एर्सेल ने बॉलीवुड के किंग को अंकल बता दिया. इससे साफ पता चलता है कि हांडे एर्सेल को नहीं पतका कि शाहरुख खान कौन हैं.

हांडे एर्सेल हुई सोशल मीडिया पर ट्रोल

शाहरुख खान को अंकल बोलने की वजह से हांडे एर्सेल ट्रोल हो रही हैं. लोग बोल रहे हैं किबिना किसी के बारे में जाने ऐसे कमेंट करना ठीक बात नहीं है. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हांडे एर्सेल को सपोर्ट कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि अब शाहरुख खान की उम्र 60 साल हो चुकी है. ऐसे में अंकल बोला जाना कोई बड़ी बात नहीं है. आपको बता दें कि शाहरुख खान को अंकल बताने वाली हांडे एर्सेल इंडिया में बहुत फेमस हैं. अपने टर्किश ड्रामा प्यार लफ्जों में कहां की वजह से हांडे एर्सेल इंडियन फैंस के दिल में अपनी जगह बना चुकी हैं.

