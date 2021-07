Shah Rukh Khan ने पहली बार मिलाया 300 करोड़ी फिल्म के लिए Sanjay Dutt संग हाथ!!

Shah Rukh Khan and Sanjay Dutt doing a movie together: बॉलीवुड के किंग मिस्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पठान (Pathan) में व्यस्त हैं। इस फिल्म को यशराज बैनर प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और जॉन अब्राहम (John Abraham) भी नजर आएंगे। शाहरुख खान ने फिल्म पठान शुरू करने से पहले काफी लम्बा गैप लिया था, जिस कारण फैंस बेचैन हो उठे थे। उन्हें लगने लगा था कि कहीं शाहरुख खान ने एक्टिंग की दुनिया से सन्यास तो नहीं ले लिया है। पठान की शूटिंग के साथ ही यह कन्फर्म हो गया है कि ऐसा नहीं है। Also Read - इन 9 सेलेब्स के पीछे हाथ धोकर पड़े ट्रोलर्स, दिन-रात हुई खूब खिंचाई

पठान शुरू करते ही शाहरुख खान के नाम के साथ कई फिल्में जुड़ने लगी हैं, जिनमें राजकुमार हिरानी (Rajkumar Hirani) और एटली (atlee) की अपकमिंग फिल्में मुख्य हैं। सुनने में आ रहा है कि शाहरुख खान इन डायरेक्टर्स से चर्चा में हैं और जल्दी ही फैंस को बड़ा सरप्राइज मिल सकता है।

राजकुमार हिरानी और एटली की फिल्मों के साथ-साथ शाहरुख खान के नाम के साथ एक और फिल्म जुड़ रही है, जिसमें संजय दत्त (Sa jay Dutt) नजर आ सकते हैं। संजय दत्त ने किंग खान की रावन और ओम शांति ओम में कैमियो किया है लेकिन इन्होंने कभी भी पूरी फिल्म साथ में नहीं की है। खबरें हैं कि ये दोनों कलाकार पहली बार एक बिग बजट मल्टीलैंगुएज फिल्म राखी में साथ नजर आएंगे। इस फिल्म को वायकॉम 18 बैनर के अंतर्गत बनाया जाएगा। फिल्म का ऐलान जल्द ही हो सकता है।

अगर संजय दत्त की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो उनमें केजीएफ 2 (KGF 2) और शमशेरा (Shamshera) का नाम सबसे पहले आता है। इन दोनों एक्शन फिल्मों में संजय दत्त खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे। दोनों ही फिल्मों के लिए संजय दत्त ने अलग-अलग लुक्स रखे हैं। फिल्म केजीएफ 2 के लिए तो दर्शकों में गजब की दीवानगी है। वैसे आप संजू बाबा और शाहरुख खान को पहली बार साथ देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।