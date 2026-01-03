Dhurandhar के बाद मेकर्स को मिला नया आइडिया, ये 2 बड़ी फिल्में भी दो पार्ट में की जाएंगी रिलीज!...

Bollywood Movies Release In Two parts: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के बाद बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्मों को दो पार्ट में रिलीज करने पर विचार किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि ये दो मूवीज कौन सी हैं.

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) सिनेमाघरों में करीब एक महीने से धमाल मचा रही है. इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे लोगों से थिएटर लगातार फुल हो रहे हैं. फिल्म ने लगभग 800 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म 'धुरंधर' के लास्ट में बताया गया था कि इसका दूसरा पार्ट फिल्म 'धुरंधर 2' इस साल 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगा. एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह की फिल्म की तरह साल 2026 की दो मच-अवेटेड मूवीज दो पार्ट में रिलीज की जा सकती है. आइए जानते हैं ये दो फिल्में कौन सी हैं.

'किंग' और 'लव एंड वॉर' को दो पार्ट में रिलीज करने पर विचार

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' का बड़ा बजट था. मेकर्स ने इस दो भागों में रिलीज करने का फैसला किया ताकि इसका प्रॉफिट निकाल सकें. 'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' और रणबीर कपूर और विक्की कौशल की फिल्म 'लव एंड वॉर' को दो भागों में रिलीज करने पर बात हो हो रही है. दोनों फिल्में बड़े बजट की है और शूटिंग के दौरान अनुमानित खर्च से ज्यादा का बिल बन चुका है. ऐसे में मेकर्स फिल्म 'किंग' और फिल्म 'लव एंड वॉर' को 6 महीने के अंतराल में रिलीज करने का विचार कर रहे हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म 'लव एंड वॉर' के फर्स्ट पार्ट को 2026 के अगस्त में और दूसरे पार्ट को 2027 की जनवरी में रिलीज करने का विचार है. वहीं, फिल्म 'किंग' के फर्स्ट पार्ट को 2026 के सितंबर में और दूसरे पार्ट को 2027 के मार्च में रिलीज करने का प्लान है. फिल्म को दो पार्ट में रिलीज करने के लिए उतना फुटेज होना चाहिए. मेकर्स इसको लेकर विचार कर रहे हैं.

फिल्म 'किंग' और फिल्म 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट हो रहा इंतजार

फिल्म 'किंग' और फिल्म 'लव एंड वॉर' के मेकर्स रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की तरह इसलिए प्लान बना रहे हैं ताकि डिजिटल कमाई का भी फायदा उठा सकें. इसके साथ ही मेकर्स को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का समय मिलेगा. हालांकि, मेकर्स की तरफ से फिल्म 'किंग' और फिल्म 'लव एंड वॉर' की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है. दोनों की फिल्मों की रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' के डायरेक्शन की जिम्मेदारी सिद्धार्थ आनंद के पास है. वहीं, रणबीर कपूर और विक्की कौशल की फिल्म 'लव एंड वॉर' डायरेक्टर संजय लीला भंसाली बना रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

