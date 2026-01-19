ENG हिन्दी
Shah Rukh Khan की 'किंग' की रिलीज डेट पर आया अपडेट, जानें सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी फिल्म?

King Release Update: शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'किंग' की रिलीज डेट पर अपडेट आया है. इस रिपोर्ट के आने के बाद बॉलीवुड एक्टर के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 19, 2026 11:23 AM IST

Shah Rukh Khan की 'किंग' की रिलीज डेट पर आया अपडेट, जानें सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी फिल्म?

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की साल 2023 में तीन फिल्में रिलीज हुई थीं. इन तीनों मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की थी. इसके बाद बीते दो साल यानी 2024 और 2025 से शाहरुख खान की एक भी फिल्म नहीं रिलीज हुई है. एक्टर के तमाम चाहने वाले फैंस साल 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. दरअसल, इस साल शाहरुख खान की फिल्म मच-अवेटेड फिल्म 'किंग' (King) रिलीज होने वाली है. अब लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये फिल्म दिसंबर में रिलीज हो सकती है. वहीं, फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने एक्स पर दो पोस्ट शेयर कर फैंस को ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है. आइए जानते हैं कि शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' को लेकर नए अपडेट क्या आए हैं.

फिल्म 'किंग' को लेकर आई ये रिपोर्ट

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' देखने के लिए फैंस एक-एक दिन का इंतजार कर रहे हैं. अब इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अपडेट आया है. 'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान और 'किंग' के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म को रिलीज करने के लिए कई ऑप्शन पर सोचा. आखिरकार दोनों ने 4 और 25 दिसंबर, 2026 का ऑप्शन आया. शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 25 दिसंबर की डेट फाइनल कर दी. रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि फिल्म 'किंग' 4 दिसंबर को इसलिए नहीं रिलीज की जाएगी क्योंकि दिवाली पर रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. ऐसे में शाहरुख खान अपनी फिल्म 'किंग' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को प्रभावित करना नहीं चाहते हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए फिल्म 'किंग' और फिल्म 'रामायण' की रिलीज में 45 दिन का अंतर रखा गया है.

सिद्धार्थ आनंद ने किए ये पोस्ट

फिल्म 'किंग' के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने अपने एक्स हैंडल दो पोस्ट शेयर कर फैंस को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया गया है. उन्होंने एक पोस्ट लिखा है, 'एंड'. एक अन्य पोस्ट में लिखा है, 'दिस डेट'. इसके बाद तो लोग फिल्म की रिलीज और भी ज्यादा बेसब्र हो गए हैं. बताते चलें कि शाहरुख खान साल 2023 में फिल्म 'पठान', फिल्म 'जवान' और फिल्म 'किंग' में नजर आए थे. अब दो साल से कोई फिल्म ना रिलीज होने पर फैंस 'किंग' पर निगाहें जमाए बैठे हैं. फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

