Shah Rukh Khan AskSRK Session : बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'पठान' जब से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है तब से वह अपने फैंस से कई बार बात कर चुके हैं। शाहरुख खान ने एक बार फिर अपने फैंस से #asksrk के दौरान बात की है। शाहरुख खान ने सोमवार को अपने ट्विटर हैंडल पर #asksrk रखा और फैंस की जिज्ञासाओं को शांत किया है। शाहरुख खान से बातचीत के दौरान फैंस ने काफी दिलचस्प सवाल किए जिसका उन्होंने रिप्लाई किया है। आइए जानते हैं कि शाहरुख खान और उनके फैंस के बीच क्या बातचीत हुई है।

शाहरुख खान और फैंस के बीच बातचीत

शाहरुख खान ने 20 फरवरी यानी सोमवार को अपने फैंस से बात करने का मन बनाया और अपने ट्विटर हैंडल पर #asksrk रखा। शाहरुख खान के फैंस ने हमेशा की तरह अपने पसंदीदा एक्टर से अपने दिल की बात की। वहीं, शाहरुख खान ने भी फैंस को निराश नहीं किया और उनके सवालों के जवाब दिए। यहां पर देखें शाहरुख खान और उनके फैंस के बीच बातचीत...

Right now any number above 1000 ha ha ha #Pathaan https://t.co/aBGwPJapEn — Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 20, 2023

एक फैन ने पूछा, 'आपका कोई लकी नंबर है?' शाहरुख खान ने जवाब दिया, 'इस समय कोई भी नंबर 1000 के ऊपर है, हाहाहा।'

Please mat karo yaar. Theek hai main hi maan jaata hoon I am 30 years old. There I have now told you the truth..and that’s why, even my next film is called Jawan https://t.co/rIH1lnsAWm — Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 20, 2023

एक फैन ने कहा, 'खान साहब के खिलाफ एफआईआर कर रहा हूं। ये बंदा झूठ बोलता है कि 57 का है।' शाहरुख खान ने रिप्लाई किया, 'प्लीज मत करो यार। ठीक है मैं ही मान जाता हूं कि मैं 30 साल का हूं। मैंने अब आपको सच बता दिया है। इसलिए मेरी अगली फिल्म का नाम जवान है।'

Gauri has the most simple heart and mind. She has just kept us all believing in the goodness of family and love https://t.co/nZV3CbGPxU — Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 20, 2023

एक फैन ने पूछा, 'आपकी अच्छी मैरिड लाइफ का राज क्या है?' शाहरुख खान ने जवाब दिया, 'गौरी का दिल और दिमाग काफी सिंपल है। उसने हम सभी को परिवार और प्यार की अच्छाई में भरोसा दिलाया है।'

Not just about #Pathaan 2 but every work of mine I will announce and say it to you guys personally. Please wait for me to tell you the truth not listen to stupid gossip! https://t.co/Ib4ng59IO5 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 20, 2023

एक फैन ने कहा, 'मुझे लगता है कि मैं पूरे देश की तरफ से पूछ रहा हूं कि पठान 2 कब आएगी।' शाहरुख खान ने रिप्लाई किया, 'ना सिर्फ पठान 2 बल्कि अपने हर काम का अनाउंमेंट करुंगा और आपसे पर्सनली बात करुंगा। प्लीज वेट करें कि मैं आपको सच बताऊं, फेक न्यूज ना सुने।'

Kaat le bhai maine bhi kaat liye hain… https://t.co/yVaMlRmcRN — Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 20, 2023

एक फैन ने अपनी तस्वीर शेयर कर कहा, 'आपके 4 साल के इंतजार में हमने अपनी हालत ऐसी कर ली थी। अब तो क्लीन सेविंग और बाल नहीं कटवा पा रहा हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए।' शाहरुख ने जवाब दिया, 'काट ले भाई, मैंने भी काट लिए हैं।'

शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

शाहरुख खान की 'पठान' के बारे में बात करें तो फिल्म ने भारत में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। वहीं, फिल्म वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ रुपये की कमाई के करीब पहुंच गई है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'पठान' में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं।