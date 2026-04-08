Shah Rukh Khan या Akshay Kumar कौन है बॉलीवुड का असली 'कॉमन मैन'? प्रियदर्शन के खुलासे से मची सनसनी!

Shah Rukh Khan or Akshay Kumar: शाहरुख खान और अक्षय कुमार दोनों ही बॉलीवुड के बेतहरीन एक्टर हैं, लेकिन दोनों में पर्दे पर आम आदमी का किरदार कौन सबसे बेहतर निभा सकता है इसे लेकर फिल्म निर्माता प्रियदर्शन चौंकाने वाला खुलासा किया.

Shah Rukh Khan vs Akshay Kumar: बॉलीवुड के जाने-माने निर्माता प्रियदर्शन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. मूवी जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, ऐसे में पूरी टीम के साथ प्रियदर्शन (Priyadarshan) भी फिल्म के प्रमोशन में जोर-शोर से जुटे हुए हैं. इस मूवी में अक्षय कुमार (Akshay Kumar), परेश रावल, राजपाल यादव और वामिका गब्बी समेत कई सितारे नजर आएंगे. हालांकि, अपनी पिक्चर 'भूत बंगला' के प्रमोशन के दौरान उन्होंने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और अक्षय कुमार की तुलना करते हुए कुछ ऐसा कह दिया है, जिससे अब सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई है.

कौन है पर्द का असली आम आदमी?

अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन में जुटे प्रियदर्शन ने हाल ही में फर्स्टपोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan vs Akshay Kumar) के पर्दे पर दिखने वाले अलग-अलग किरदारों पर अपना नजरिया साझा किया. उन्होंने दोनों सुपरस्टार्स की बॉडी लैंग्वेज और लोगों से जुड़ने के तरीके के बारे बात की और कहा कि, अक्षय कुमार पर्दे पर एक आम आदमी के रूप में ज्यादा बेहतर और असली लगते हैं. उन्होंने इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया है.

पर्दे पर अक्षय कुमार क्यों लगते हैं आम आदमी?

इंटरव्यू के दौरान प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए कहा, 'अक्षय का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि, वह बिल्कुल एक आम आदमी जैसे दिख सकते हैं. उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके चलने का तरीका बहुत ही साधारण है. जब मैंने उनके साथ 'खट्टा मीठा' बनाई थी, तो मुझे वाकई लगा कि वह एक स्ट्रगल करने वाले रोड कॉन्ट्रैक्टर ही हैं.' उन्होंने आगे कहा कि, अक्षय के असल जिंदगी के एक्सपीरियंस उन्हें इन जमीनी किरदारों को बखूबी निभाने में मदद करते हैं.

शाहरुख खान की अर्बन इमेज

वहीं प्रियदर्शन ने शाहरुख खान की इमेज को अक्षय कुमार से बिल्कुल उल्टा बहुत ही ज्यादा शहरी और पॉलिश्ड बताया. प्रोड्यूसर ने फिल्म 'बिल्लू' की शूटिंग को याद करते हुए कहा, 'मैं शाहरुख को दक्षिण भारत के एक बहुत ही दूर-दराज के गांव में ले गया था. वहां शाहरुख ने मुझसे पूछा कि आपको ये जगह कैसे मिली? शाहरुख ने मुझसे कहा था कि मैं कभी खुद को गांव से जोड़ ही नहं पाया क्योंकि मैं दिल्ली में पला-बढ़ा हूं.' प्रियदर्शन ने आगे कहा कि, 'शाहरुख कभी एक देहाती या गांव वाले का रोल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मॉडर्न और शहरी है.'

'गरीबी में छिपा है कॉमेडी का जादू'

वहीं इस दौरान प्रियदर्शन ने अपनी फिल्मों के बारे में बात करते हुए कहा कि, 'हेरा फेरी' जैसी फिल्मों की कॉमेडी लोगों के रोजमर्रा के स्ट्रगल से निकलती है. उन्होंने इसे गरीबी में छिपा जादू कहा, जहां हर कोई पैसों के लिए परेशान है और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा हंसाती है.

इस फिल्म में नजर आएंगे शाहरुख खान

वहीं अगर बात करें शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Upcoming Movie) के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो वो इन दिनों अपनी एक्शन फिल्म 'किंग' की शूटिंग में बिजी हैं, जिसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं. बता दें कि, ये मूवी क्रिसमस 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, रानी मुखर्जी और अनिल कपूर जैसे कई बड़े सितारे नजर आएंगे.

अक्षय कुमार के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

वहीं अगर बात करें अक्षय कुमार (Akshay Kumar Upcoming Movie) की तो उनके पास भी फिल्मों की लाइन लगी हुई है. वह जल्द ही प्रियदर्शन की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' में नजर आएंगे, जो 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस मूवी में उनके साथ तब्बू, परेश रावल और राजपाल यादव समेत कई मंझे हुए कलाकार नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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