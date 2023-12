Shah Rukh Khan Reaction On Fighter Teaser : ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan), दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और अनिल कपूर (Anil Kapoor) की आने वाली फिल्म 'फाइटर' (Fighter) का टीजर शुक्रवार को रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म के टीजर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'फाइटर' के टीजर में आसमान में प्लेन के जबरदस्त सीन देखने को मिले जिन्होंने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। फिल्म 'फाइटर' के टीजर के रिलीज होने के बाद लोगों ने इसकी तारीफ की है। वहीं, तमाम सेलिब्रिटीज ने टीजर को काफी अच्छा बताया है। अब बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने फिल्म 'फाइटर' के टीजर को लेकर रिएक्शन दिया है। आइए जानते हैं कि शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर क्या लिखा है। Also Read - आमिर खान के 2000 करोड़ क्लब में मारी रणबीर कपूर ने सेंध, इन 10 सितारों ने दीं सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्में

ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्म फाइटर के टीजर को पोस्ट को ट्विटर पर शेयर किया है। शाहरुख खान ने ऋतिक रोशन की इस पोस्ट को री-शेयर किया है। शाहरुख खान ने इसके साथ लिखा है, 'सिर्फ एक चीज जो ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर से ज्यादा खूबसूरत हो सकती है वह सिद्धार्थ आनंत का अपनी फिल्म दिखाने का तरीका। हर तरफ बहुत अच्छा लग रहा है और आखिरकार सिद्धार्थ में सेंस ऑफ ह्यूमर विकसित हो गया है। आप मजाक कर रहे होगें भाई। सभी को शुभकामनाएं। उड़ान भरने के लिए तैयार रहें।'

The only thing that can be more beautiful than @iHrithik @deepikapadukone @AnilKapoor is the way @justSidAnand presents his films. Looking so good all round and finally Sid has developed a sense of humour….’you must be joking’ bro!! All the best to everyone. Ready for take off! https://t.co/lm7fAPbbG9

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 8, 2023