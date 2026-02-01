ENG हिन्दी
साउथ की इस ब्लॉकबस्टर मूवी में कैमियो करेंगे Shah Rukh Khan, एक्टर को मिला है ये रोल!

Shah Rukh Khan Cameo In South Movie: साउथ इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी के बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान कैमियो करते नजर आ सकते हैं. इसके साथ ही उनके रोल का खुलासा हुआ है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 1, 2026 6:53 PM IST

साउथ की इस ब्लॉकबस्टर मूवी में कैमियो करेंगे Shah Rukh Khan, एक्टर को मिला है ये रोल!

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'किंग' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. एक्टर ने बीत दिनों सोशल मीडिया जरिए बताया था कि ये फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इसके बाद से शाहरुख खान के तमाम चाहने वाले काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. इसी बीच फैंस के लिए एक अपडेट सामने आया है, जिसे जानकर वह झूम उठेंगे. दरअसल, एक लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शाहरुख खान एक साउथ की एक ब्लॉकबस्टर मूवी में कैमियो करते नजर आएंगे और इसके साथ ही उनके किरदार को लेकर भी खुलासा किया गया है. आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या बताया गया है.

रजनीकांत की 'जेलर 2' में शाहरुख खान का होगा कैमियो!

सिनेमा की दुनिया के पॉपुलर स्टार्स में से एक रजनीकांत की फिल्मों को देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं. नेल्सन दिलीपकुमार के डायरेक्शन में बनने वाली उनकी फिल्म 'जेलर' साल 2023 में रिलीज हुई थी और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसके बाद इस फिल्म के सीक्वल 'जेलर 2' का अनाउंसमेंट किया गया तो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे. अब तो फैंस के लिए डबल खुशखबरी होने वाली है क्योंकि बताया जा रहा है कि फिल्म 'जेलर 2' में शाहरुख खान कैमियो करते नजर आएंगे. 'हिंदुस्तान टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में शाहरुख खान कैमियो करने वाले हैं. फिल्म में वह रजनीकांत के दोस्त का किरदार निभाने वाले हैं. फिल्म 'जेलर 2' में शाहरुख खान का किरदार ऐसा है कि लीड एक्टर यानी रजनीकांत काफी ज्यादा भरोसा करते हैं. ये भी बताया जा रहा है कि रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में शाहरुख खान के अलावा कई स्टार्स के कैमियो होने वाले हैं और इसमें विजय सेतुपति, विद्या बालन, नागार्जुन, मिथुन चक्रवर्ती का लिया जा रहा है.

शाहरुख खान की आने वाली फिल्मों पर हैं फैंस की निगाहें

शाहरुख खान के फैंस उनकी अपकमिंग मूवीज को लेकर काफी ज्यादा बेसब्र हो रहे हैं. दरअसल, शाहरुख खान साल 2023 के दिसंबर में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'डंकी' में नजर आए थे. इसके बाद शाहरुख खान की साल 2024 और साल 2025 में एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है. अब साल 2026 के आखिर में फिल्म 'किंग' रिलीज होगी. इस तरह से कह सकते हैं कि फैंस को अपने पसंदीदा एक्टर की फिल्म के लिए तीन साल लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. इसी बीच फिल्म 'जेलर 2' के एक्टर कैमियों ने फैंस को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

