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एक्शन के बाद रोमांस की दुनिया में वापसी करेंगे Shah Rukh Khan, रोमांटिक फिल्म का मिला ऑफर; फिर मचेगा प्यार का तूफान?

Shah Rukh Khan इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं. हालांकि, इसी बीच एक्टर का नाम एक नए प्रोजेक्ट के साथ जुड़ रहा है. कहा जा रहा है कि, इसके जरिए एक्टर एक बार फिर से पर्दे पर रोमांस की दुनिया में वापसी करेंगे.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 18, 2026 11:18 AM IST

एक्शन के बाद रोमांस की दुनिया में वापसी करेंगे Shah Rukh Khan, रोमांटिक फिल्म का मिला ऑफर; फिर मचेगा प्यार का तूफान?
एक्शन फिल्मों से ब्रेक ले रहे शाहरुख खान

Shah Rukh Khan New Movie: बतौर रोमांटिक हीरो अपनी पहचान बना चुके शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) पिछले काफी सालों से एक्शन मूवीज में ही नजर आ रहे हैं. इस लिस्ट में उनकी अपकमिंग फिल्म 'किंग' (King) भी शामिल है, जिसे लेकर वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं. हालांकि, उनकी इस मूवी की शूटिंग खत्म होने के करीब है और इसी के साथ उन्होंने अब अपनी अगली फिल्म के लिए राइटर्स और डायरेक्टर्स से मिलना भी शुरू कर दिया है. हाल ही में खबर आई थी फराह खान की 'मां हूं ना 2' (Main Hoon Na) शाहरुख खान की अपमकिंग फिल्म की रेस में सबसे आगे है, लेकिन इसी बीच लेटेस्ट जानकारी आई है कि, एक्टर के पास एक ऐसा ऑफर आया है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है.

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कैसी होगी Shah Rukh Khan की अगली फिल्म

दरअसल, पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान (Shah Rukh Khan New Movie) को पुराने जमाने की स्टाइल वाली मैच्योर रोमांटिक ड्रामा फिल्म का ऑफर मिला है, जिसका बजट काफी बड़ा है. ये खबर एक्टर के फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है. बताया जा रहा है कि, इस फिल्म की स्क्रिप्ट किंग खान के दिल को छू गई है और वह इसे अपनी अलगी फिल्म के तौर पर गंभीरता से देख रहे हैं. हालांकि, ये मूवी उनके पुराने किरदारों जैसा नहीं होगा, बल्कि उनकी उम्र के हिसाब से एक मैच्योर लव स्टोरी होगी जिसमें इमोशन्स और गहराई होगी. यह फिल्म उन्हें एक बार फिर 'रोमांस के पोस्टर बॉय' के रूप में पेश करेगी.

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फराह खान या रोमांटिक ड्रामा फिल्म?

कहा जा रहा है कि, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म और फराह खान की मूवी दोनों को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन अब ऐसे में उनके सामने सवाल ये उठता है कि, वो दोनों फिल्मों में कैसे और कब काम करेंगे, जिसका फैसला वो जून तक लेंगे कि, उन्हें पहले कौन सी फिल्म शूरू करनी है. बता दें कि, इसके अलावा एक्टर इंडस्ट्री के कई और बड़े नामचीन लोगों से काम को लेकर मुलाकात कर रहे हैं.

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एक्शन फिल्मों से क्यों ब्रेक ले रहे हैं शाहरुख खान?

शाहरुख खान (Action Movie Se Break Kyu Le Rahe Hai Shah Rukh Khan?) के रोमांटिक और पुराने दौर में वापसी की खबर पर काफी सारे फैंस को ये जानने की इच्छा हो रही है कि, आखिर एक्टर एक्शन फिल्मों से ब्रेक क्यों ले रहे हैं तो बता दें कि, शाहरुख लगातार बैक-टू-बैक एक्शन फिल्में (पठान और जवान) करने के बाद अब ऐसे बॉडी को थका देने वाले प्रोजेक्ट्स से ब्रेक लेना चाहते हैं. मालूम हो कि, पिछले सालों में एक्टर को एक्शन मूवीज के दौरान कई छोटी-मोटी चोटें भी लगी है, इसलिए अब डॉक्टर्स की सलाह पर वो कुछ हल्का और इमोशनल करना चाहते हैं. ऐसे में इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म का ऑफर उनके पास बिल्कुल सही समय पर आया है.

कब शुरू होगी शूटिंग?

हालांकि, अभी तक फिल्म के टाइटल और डायरेक्टर दोनों का ही खुलासा नहीं हुआ है लेकिन बताया जा रहा है कि, इस रोमांटिक सागा का डायरेक्शन कोई बड़ा डायरेक्टर ही करेगा, जिसका नाम अभी सीक्रेट रखा गया है. शाहरुख ने साफ किया है कि, 'किंग' (King) की रिलीज के बाद ही नई फिल्म शुरू करेंगे. उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग जनवरी या फरवरी 2027 से शुरू हो जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Entertainment News King King Release Date Shah Rukh Khan Shah Rukh Khan Movies