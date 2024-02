बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने करियर में कई रोमांटिक फिल्में की हैं। यहां तक कि शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस भी कहा जाता है। शाहरुख खान के फैंस उन्हें रोमांटिक अंदाज में खूब पसंद करते हैं। शाहरुख खान जितना फिल्मी पर्दे पर रोमांटिक हैं, उतना ही असल जिंदगी में भी रोमांटिक हैं। इन दिनों वैलेंटाइन वीक चल रहा है। आइए जानते हैं कि शाहरुख खान ने गौरी को वैलेंटाइन पर पहला गिफ्ट क्या दिया था। बताते चलें कि गौरी को दिए गए फर्स्ट वैलेंटाइन गिफ्ट का खुलासा खुद शाहरुख खान ने किया था।

शाहरुख खान अपने फैंस के साथ अक्सर सोशल मीडिया के जरिए बात करते रहते हैं। शाहरुख खान ने बीते साल यानी 2023 में अपने ट्विटर हैंडल से अपने फैंस के साथ आस्क एसआरके सेशन रखा था और इस दौरान उनके तमाम सवालों के जवाब दिए थे। आस्क एसआरके सेशन के दौरान ने एक फैन ने अपने पसंदीदा एक्टर शाहरुख खान से सवाल किया था, 'आपने वैलेंटाइन डे पर गौरी मैम को पहला गिफ्ट क्या दिया था।' इस पर शाहरुख खान ने जवाब देते हुए कहा था, 'अगर मुझे ठीक से याद है तो 34 साल हो गए हैं, मुझे लगता है पिंक कलर के प्लास्टिक का इयररिंग्स का जोड़ा।' इस तरस से शाहरुख खान ने 35 साल पहले गौरी को फर्स्ट वैलेंटाइन गिफ्ट दिया था।

If I remember correctly it’s been what 34 years now….a pair of pink plastic earrings I think… https://t.co/pRY2jxl41B

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 14, 2023