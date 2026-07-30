शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान की लाइफ में प्यार की हुई एंट्री? लंदन की सड़कों पर मिस्ट्री गर्ल के साथ हुए स्पॉट

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों लंदन में आर्टिस्ट विनी टकाएर के साथ स्पॉट होने के बाद सुर्खियों में हैं. दोनों की वायरल तस्वीरों ने उनके अफेयर की चर्चाओं को तेज कर दिया है.

आर्यन खान की लाइफ में प्यार की हुई एंट्री?

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ और लव स्टोरी को लेकर इंटरनेट पर छाए हुए हैं. अपनी बेहतरीन बिजनेस स्किल और निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखने वाले आर्यन आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार लंदन से सामने आई कुछ तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

लंदन में स्पॉट हुए आर्यन खान

हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसे लंदन का बताया जा रहा है. इन तस्वीरों में आर्यन खान एक लड़की के साथ वक्त बिताते हुए नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि यह दोनों लंदन के एक मशहूर कसीनो के बाहर देखे गए थे. जैसे ही यह विजुअल्स इंटरनेट पर आए, फैंस के बीच यह कयास लगने शुरू हो गए कि क्या आर्यन खान की जिंदगी में किसी खास की एंट्री हो चुकी है. इन वायरल तस्वीरों में आर्यन हमेशा की तरह अपने कूल और स्टाइलिश अंदाज में दिख रहे हैं. उन्होंने ब्लैक टी-शर्ट, मैचिंग ट्राउजर और स्नीकर्स पहन रखे हैं, जबकि उनके साथ नजर आ रही लड़की ने भी ऑल-ब्लैक आउटफिट कैरी किया हुआ है.

कौन है वो मिस्ट्री गर्ल?

शुरुआत में फैंस इस बात को लेकर काफी उलझन में थे कि आर्यन के साथ दिखने वाली यह लड़की आखिर कौन है. हालांकि, इंटरनेट यूजर्स ने जल्द ही पता लगा लिया. रिपोर्ट के मुताबिक, यह मिस्ट्री गर्ल कोई और नहीं बल्कि टैलेंटेड आर्टिस्ट विनी टकाएर हैं. इन अफेयर की खबरों को हवा तब और ज्यादा मिल गई जब विनी ने खुद अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी लंदन की कुछ फोटो शेयर कीं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘लंदन, आई लव यू’.

सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत विनी की इस पोस्ट और आर्यन के साथ उनके स्पॉट होने के समय का आपस में मिलान करना शुरू कर दिया. इसके अलावा, जब लोगों ने इनके सोशल मीडिया कनेक्शन को देखा, तो पता चला कि आर्यन और विनी इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करते हैं. इतना ही नहीं, उनके कई कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे को काफी समय से जानते हैं.

[NEW] The hot chick in the new Aryan spotting is Danish artist Vinnie Takair (and tea on her from Reddit) #AryanKhan#AryanKhanThoughtshttps://t.co/eun73nvxH9 pic.twitter.com/OqMCaFfVem — Aryan Khan Thoughts (@AryanKhanThots) July 29, 2026

पहले भी जुड़ चुका है नाम

यह कोई पहली बार नहीं है जब आर्यन खान का नाम किसी के साथ जोड़ा जा रहा है. इससे पहले उनका नाम ब्राजीलियाई एक्ट्रेस और मॉडल लारिसा बोनेसी के साथ भी काफी चर्चा में रहा था. लारिसा को आर्यन के क्लोथ ब्रांड के कई प्रमोशनल विज्ञापनों और शूट्स में देखा जा चुका है. इसके अलावा, जब पिछले साल आर्यन के निर्देशन में बनी पहली वेब सीरीज का ग्रैंड प्रीमियर हुआ था, तब लारिसा भी वहां उनकी हौसला अफजाई करने पहुंची थीं, जिसके बाद से दोनों के अफेयर के कयास लगाए जाने लगे थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.