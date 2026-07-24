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क्या शाहरुख खान ने किया students प्रोटेस्ट को सपोर्ट? जानिए क्या है वायरल स्क्रीनशॉट का सच

Shah Rukh Khan Students Protest Viral Screenshot: सोशल मीडिया पर दावा किया जा रह है कि बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट कर डाला है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इस खबर का सच बताने वाले हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: July 24, 2026 8:30 AM IST
क्या शाहरुख खान ने किया students प्रोटेस्ट को सपोर्ट? जानिए क्या है वायरल स्क्रीनशॉट का सच

Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan Students Protest Viral Screenshot: नीट (NEET) पेपर लीक मामले की वजह से देश के छात्रों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. बीते कुछ समय से छात्रों ने जंतर-मंतर को छावनी बना रखा है. छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इस काम में सोनम वांगचुक छात्रों का साथ दे रहे थे. हालांकि सोनम वांगचुक के जाने के बाद भी ये आंदोलन हल्का नहीं पड़ा है. देश के युवा ने सरकार की हालत खराब कर रखी है. अब तो बॉलीवुड और टीवी के सितारों ने भी इस आंदोलन के बारे में बात करनी शुरू कर दी है. इसी बीच हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) ने इस बारे में बात की थी. अब दावा किया जा रहा है कि शाहरुख खान ने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर चुप्पी तोड़ दी है. सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें वो इस आंदोलन के बारे में खुलकर बात करते नजर आ रहे हैं. एक्स पर एक यूजर ने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इस शख्स ने दावा किया है कि ये बयान शाहरुख खान का है. आज के बच्चों ने बता दिया है कि असली ताकत कहां है. किताबों में, कलम में और बच्चों की आवाज में... विरोध प्रदर्शन केवल पेपर लीक के लिए नहीं है.

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शाहरुख खान ने लिखी क्या बात?

आग शाहरुख खान ने लिखा, ये लड़ाई एक ऐसे सिस्टम के लिए है जो कि बेहतर, पारदर्शी और निष्पक्ष हो. हर बच्चे की मेहनत का हिसाब होना चाहिए. पेपर लीक या घोटाले नहीं होने चाहिए. ये लड़ाई सही है. ये जनरेशन ही हमारा भविष्य है. तुम थक चुके हो. तुम हताश हो चुके हो लेकिन हार मत मानो. शांति बनाए रखो. अपने हक के लिए लड़ाई करते रहो, लेकिन खुद का ध्यान रखो. देश के नेताओं को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए. उनकी मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए. देश में सुधार की जरूरत है, ताकि आगे से कोई ऐसे परेशान न हो. मैं हर तरह से तुम लोगों के साथ हूं.

शाहरुख खान की वायरल पोस्ट का सच

अब सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ये पोस्ट वायरल हो रही है. आपको भी अगर लग रहा है कि ये स्क्रीनशॉट शाहरुख खान के एक्स अकाउंट का ही है तो आप गलत है. बता दें कि शाहरुख खान का ये ट्वीट फेक है. ऐसे माहौल में हर किसी पोस्ट पर आंख बंद करने की जरुरत नहीं है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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