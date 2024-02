बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। शाहरुख खान अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी बिजी रहते हैं। हालांकि, शाहरुख खान इतना बिजी होने के बाद भी अपनी फैमिली के लिए समय निकाल लेते हैं। अब शाहरुख खान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और इन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। दरअसल, शाहरुख खान अपने छोटे बेटे अबराम खान के स्कूल में अचानक से पहुंच गए और उन्हें सरप्राइज दे दिया। शाहरुख खान ने अबराम खान के स्कूल के एक इवेंट में हिस्सा लिया है।

शाहरुख खान के फैन क्लब ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शाहरुख खान अपने छोटे बेटे अबराम खान के स्कूल के एक इवेंट में नजर आ रहे हैं। दरअसल, शाहरुख खान ने अबराम खान के स्कूल में अचानक पहुंचकर सभी सरप्राइज कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं इन तस्वीरों में शाहरुख खान जहां बच्चों और स्टॉफ के बीच नजर आ रहे हैं। वहीं, अबराम खान स्टेज पर गिटार बजाकर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। बाप-बेटे की इन तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और रिएक्शन भी दे रहे हैं। Also Read - शूटिंग के दौरान मौत के मुंह में जाते-जाते बचे थे ये स्टार्स, अक्षय कुमार संग हुए हादसे को सुन कांप जाएगी रूह

An extraordinary overnight adventure of Class V students at DAIS with special guest King Khan Shah Rukh Khan ❤️ Immersed themselves in a range of activities like team-building games, treasure hunts, races, talent hunt show & Indian games etc ?@iamsrk #ShahRukhKhan #SRK #DAIS pic.twitter.com/GtkNu3C0B5

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) February 18, 2024