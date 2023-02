Pathaan 2 Update : बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों अपनी फिल्म 'पठान' (Pathaan) की सक्सेस को इंजॉय कर रहे हैं। शाहरुख खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है तो वह लोगों का शुक्रिया करना नहीं भूले हैं। उन्होंने अपनी फिल्म 'पठान' को देखने और हिट कराने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पोस्ट शेयर की है। वहीं, शाहरुख खान ने कई बार अपने फैंस के लिए #asksrk रखा है। शाहरुख खान ने एक बार फिर सोमवार को #asksrk रखा और इस दौरान उन्होंने फिल्म 'पठान' के सीक्वल 'पठान 2' (Pathaan 2) को लेकर बात की है। आइए जानते हैं कि उन्होंने फिल्म को लेकर क्या कहा है।

शाहरुख खान ने सोमवार को अपने ट्विटर हैंडल फैंस के लिए #asksrk रखा था। इस दौरान फैंस ने अपने दिल में आए सवाल अपने पसंदीदा एक्टर से पूछे और उन्हें उसका जवाब मिला। शाहरुख खान से #asksrk में एक फैन ने सवाल किया, 'मुझे लगता है कि मैं पूरे देश की तरफ से पूछ रहा हूं कि पठान 2 कब आएगी।' शाहरुख खान ने रिप्लाई किया, 'ना सिर्फ पठान 2 बल्कि अपने हर काम का अनाउंमेंट करुंगा और आपसे पर्सनली बात करुंगा। प्लीज वेट करें कि मैं आपको सच बताऊं, फेक न्यूज ना सुने।'

Not just about #Pathaan 2 but every work of mine I will announce and say it to you guys personally. Please wait for me to tell you the truth not listen to stupid gossip! https://t.co/Ib4ng59IO5

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 20, 2023