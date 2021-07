Salman Khan की खातिर Shah Rukh Khan ने बीच में छोड़ी Pathan की शूटिंग!! सामने आई चौंकाने वाली खबर

Shah Rukh Khan Will Shoot His Cameo in Salman Khan's Tiger 3: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) ने कुछ पहले ही अपनी अपकमिंग फिल्म 'टाइगर 3' (Tiger 3) की शूटिंग शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि सलमान खान स्टारर 'टाइगर 3' में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का एक धांसू कैमियो होगा। मिड-डे की रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान और शाहरुख खान दोनों ही अपने-अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। Also Read - Sanjay Dutt के दुश्मनों की लिस्ट देखकर लगेगा झटका, एक्स गर्लफ्रेंड से भी खा गए थे खुन्नस

मुंबई के अंधेरी में यशराज फिल्म्स दोनों स्टार्स अपने-अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। जहां शाहरुख खान ने पठान (Pathan) की शूटिंग जारी रखी, वहीं सलमान खान और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) आने वाले वीकेंड तक टाइगर 3 (Tiger 3) पर काम शुरू कर देंगे। शूटिंग एक-दूसरे के ठीक बगल में हो रही है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि शाहरुख खान अगले हफ्ते 'टाइगर 3' में अपने कैमियो को शूट करेंगे। Also Read - Shah Rukh Khan से लेकर Amitabh Bachchan समेत इन 7 Bollywood स्टार्स के पास हैं बड़ी-बड़ी डिग्रियां, एक्टिंग के साथ पढ़ाई में भी हैं 'उस्ताद'

पोर्टल से जुड़े सूत्र के मुताबिक, मनीष शर्मा की इस थ्रिलर के लिए एक स्पेशल सेट बनाया जा रहा है। इस वीकेंड से सलमान खान और कटरीना कैफ अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान हाशमी भी जल्द ही 'टाइगर 3' की स्टारकास्ट को ज्वाइन करेंगे। शाहरुख अपने रॉ एजेंट के किरदार में जान फूंकते नजर आएंगे।

सलमान खान 'पठान' में अपने कैमियो के लिए पहले ही शूटिंग कर चुके हैं। शाहरुख आने वाले दिनों में स्पाई थ्रिलर 'टाइगर 3' में अपने काम को अंजाम देंगे। फैंस सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्मों को देखने के लिए बेताब हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों स्टार्स एक-दूसरे की फिल्मों में कैमियो करते दिखाई देंगे। Also Read - Shah Rukh Khan की पक्की दोस्त हैं ये 7 हसीनाएं, एक फोन पर आधी रात हो जाती हैं हाजिर