सलीम खान का हाल जानने अस्पताल पहुंचे शाहरुख खान, सलमान खान का बांटा दर्द...

Shah Rukh Khan Visit Lilavati Hospital: शाहरुख खान अपने दोस्त सलमान खान के पिता सलीम खान को देखने के लिए लीलावती अस्पताल पहुंचे. वह बीते चार दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट हैं.

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) के पिता और फिल्म स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान (Salim Khan) की तबीयत ठीक नहीं है. उन्हें कुछ दिनों पहले मुंबई लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सलीम खान को देखने के लिए परिवार के सदस्यों के अलावा फिल्मी दुनिया के सितारे भी पहुंच रहे हैं. सलमान खान के खास दोस्त और फिल्म स्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) भी शनिवार की देर शाम अस्पताल पहुंचे और सलीम खान का हालचाल लिया है. शाहरुख खान का अस्पताल जाने का वीडियो सामने आया है. बताते चलें कि सलीम खान को देखने के लिए जावेद अख्तर, संजय दत्त, मलाइका अरोड़ा समेत कई स्टार्स अस्पताल जा चुके हैं.

शाहरुख खान ने लिया सलीम खान का हाल

न्यूज एजेंसी 'एएनआई' ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि शाहरुख खान की गाड़ी मुंबई के लीलावती अस्पताल में जाते हुए नजर आ रही है. एक्टर की कार सिक्योरिटी के साथ अस्पताल के पिछले गेट से अंदर गई. कैमरे में शाहरुख खान की कार तो कैद हुई लेकिन उनकी झलक सामने नहीं आई है. शाहरुख खान ने अपने दोस्त सलमान खान के पिता सलीम खान का हाल लिया और अस्पताल से चले गए. बताते चलें कि सलीम खान को बीती 17 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

सलीम खान ने शाहरुख खान को किया था सपोर्ट

90 साल के सलीम खान के तबीयत को लेकर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उन्हें माइनर ब्रेन हेमरेज हुआ. फिलहाल, उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है और वह डॉक्टर्स की निगरानी में हैं. हालांकि, सलमान खान की फैमिली की तरफ से सलीम खान की बीमारी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. बताते चलें कि सलमान खान और शाहरुख खान ने एक साथ कई मूवीज में काम किया है. शाहरुख खान और सलमान खान की फैमिली के बीच काफी अच्छा रिश्ता है. गौरतलब है कि शाहरुख खान ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि सलमान खान के पिता सलीम खान ने उनकी स्ट्रगल के दौरान काफी मदद की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more