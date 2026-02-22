ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • सलीम खान का हाल जानने अस्पताल पहुंचे शाहरुख खान, सलमान खान का बांटा दर्द...

सलीम खान का हाल जानने अस्पताल पहुंचे शाहरुख खान, सलमान खान का बांटा दर्द

Shah Rukh Khan Visit Lilavati Hospital: शाहरुख खान अपने दोस्त सलमान खान के पिता सलीम खान को देखने के लिए लीलावती अस्पताल पहुंचे. वह बीते चार दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 22, 2026 1:17 AM IST

सलीम खान का हाल जानने अस्पताल पहुंचे शाहरुख खान, सलमान खान का बांटा दर्द
सलीम खान 17 फरवरी से अस्पताल में भर्ती हैं.

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) के पिता और फिल्म स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान (Salim Khan) की तबीयत ठीक नहीं है. उन्हें कुछ दिनों पहले मुंबई लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सलीम खान को देखने के लिए परिवार के सदस्यों के अलावा फिल्मी दुनिया के सितारे भी पहुंच रहे हैं. सलमान खान के खास दोस्त और फिल्म स्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) भी शनिवार की देर शाम अस्पताल पहुंचे और सलीम खान का हालचाल लिया है. शाहरुख खान का अस्पताल जाने का वीडियो सामने आया है. बताते चलें कि सलीम खान को देखने के लिए जावेद अख्तर, संजय दत्त, मलाइका अरोड़ा समेत कई स्टार्स अस्पताल जा चुके हैं.

Also Read
Shah Rukh Khan की ब्लॉकबस्टर फिल्म को Ranveena Tandon ने क्यों मारी थी लात? सालों बाद खुला राज, कहा- 'करियर को...'

शाहरुख खान ने लिया सलीम खान का हाल

न्यूज एजेंसी 'एएनआई' ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि शाहरुख खान की गाड़ी मुंबई के लीलावती अस्पताल में जाते हुए नजर आ रही है. एक्टर की कार सिक्योरिटी के साथ अस्पताल के पिछले गेट से अंदर गई. कैमरे में शाहरुख खान की कार तो कैद हुई लेकिन उनकी झलक सामने नहीं आई है. शाहरुख खान ने अपने दोस्त सलमान खान के पिता सलीम खान का हाल लिया और अस्पताल से चले गए. बताते चलें कि सलीम खान को बीती 17 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

Also Read
फुल एटीट्यूड में मीडिया के सामने पहुंचे Aryan Khan, सुहाना खान ने भी दिखाया अपना स्वैग

सलीम खान ने शाहरुख खान को किया था सपोर्ट

90 साल के सलीम खान के तबीयत को लेकर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उन्हें माइनर ब्रेन हेमरेज हुआ. फिलहाल, उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है और वह डॉक्टर्स की निगरानी में हैं. हालांकि, सलमान खान की फैमिली की तरफ से सलीम खान की बीमारी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. बताते चलें कि सलमान खान और शाहरुख खान ने एक साथ कई मूवीज में काम किया है. शाहरुख खान और सलमान खान की फैमिली के बीच काफी अच्छा रिश्ता है. गौरतलब है कि शाहरुख खान ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि सलमान खान के पिता सलीम खान ने उनकी स्ट्रगल के दौरान काफी मदद की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Entertainment News Salim Khan Salman Khan Shah Rukh Khan