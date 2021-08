Shah Rukh Khan vs Mouni Roy in Brahmastra: बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) की शूटिंग काफी लंबे समय से चल रही है। इस फिल्म के कई महत्वपूर्ण भागों को पूरा किया जाना बाकी है। इस फिल्म में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की जोड़ी पहली बार ऑनस्क्रीन पर एक साथ दिखाई देगी। वहीं दूसरी ओर फिल्म में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के लंबा कैमियो भी है। ताजा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिल्म में शाहरुख खान और मौनी रॉय (Mouni Roy) के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। Also Read - इन 9 Bollywood स्टार्स के सिर से कम उम्र में उठा मां का साया, एक को तो 15 दिन की उम्र में लगा था बड़ा झटका

रिपोर्ट्स की मानें, तो शाहरुख एक साइंटिस्ट का किरदार निभा रहे हैं। अभिनेता एक एक्सटेंड कैमियो में नजर आएंगे। उन्होंने 2019 में मुंबई में अपने सीन्स की शूटिंग की। ऐसे में शाहरुख खान को लेकर नई डिटेल्स सामने आई है। फिल्म में मौनी रॉय के साथ शाहरुख की बड़ी टक्कर होगी।

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, शाहरुख खान एक साइंटिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपने आसपास के संसाधनों से शक्तिशाली ऊर्जा बनाने की दिशा में काम कर रहा है। उसके पास ब्रह्मांड के सबसे कीमती हथियार 'ब्रह्मास्त्र' तक पहुंचने का सोर्स होता है। वह फिल्म के पहले 30 मिनट में दिखाई देंगे और उनके करैक्टर के साथ 'ब्रह्मास्त्र' की जर्नी की शुरुआत होगी।

इस फिल्म में मौनी रॉय शाहरुख खान द्वारा बनाई गई शक्तियों को चुरा लेंगी। इसके बाद सबसे कीमती हथियार की तलाश शुरू होती है। साइंटिस्ट की सभी शक्तिओं को चुराने के बाद मौनी रॉय ब्रह्मास्त्र की खोज करती दिखाई देंगी, जो तीन अलग-अलग स्थानों में पृथ्वी के भीतर कहीं छिपा हुआ है। मौनी रॉय इस फिल्म में एक नेगेटिव किरदार निभा रही हैं।

अयान मुखर्जी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और अक्किनेनी नागार्जुन भी लीड रोल में दिखाई देंगे।