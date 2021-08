महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने पर रील कोच Shah Rukh Khan ने दी बधाई, रियल कोच Sjoerd Marijne ने दे दिया धांसू जवाब

रविवार को भारतीय हॉकी टीमों ने कमाल करते हुए अपने-अपने क्वार्टर फाइनल मैच जीते। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने क्वार्टर फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंची। इस ऐतिहासिक जीत पर टीम को हर कोई बधाई दे रहा है। इसी कड़ी में सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने भी टीम को बधाई दी। इसके जवाब में टीम इंडिया के कोच में बड़े ही शानदार अंदाज में SRK को जवाब दिया। Also Read - विलेन बन चुके हैं ये 9 बॉलीवुड कलाकार, कांप गई थी दर्शकों की रूह

दरअसल टीम के कोच Sjoerd Marijne ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें वे अपनी टीम के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कोच ने लिखा कि माफ कर फैमिली, अब मैं घर पर बाद में वापस आउंगा। इस तस्वीर में पूरी टीम काफी खुश लग रही है। इस ट्वीट पर हॉकी पर बनी अब तक की बेस्ट फिल्मों में से एक चक दे इंडिया (Chak De India) में महिला टीम के कोच बने SRK ने रिप्लाई करते हुए लिखा, 'हां-हां कोई समस्या नहीं है। बस घर आते वक्त अपने साथ करोड़ों परिवार वालों के लिए सोना लेते आना। इस बार धनतेरस भी 2 नवंबर को है। एक्स कोच कबीर खान।' देखिए शाहरुख का ट्वीट... Also Read - दोस्तों की एक कॉल पर दौड़े चले आते हैं ये बॉलीवुड सेलेब्स, लिस्ट में शामिल हैं कई सुपरस्टार्स

Haan haan no problem. Just bring some Gold on your way back….for a billion family members. This time Dhanteras is also on 2nd Nov. From: Ex-coach Kabir Khan. https://t.co/QcnqbtLVGX

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 2, 2021