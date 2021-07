Alia Bhatt के प्रोड्यूसर बनते ही Shah Rukh Khan ने मांगा काम, मिन्नत करते हुए बोले 'प्लीज मुझे अगली फिल्म में...'

Shah Rukh Khan's asks producer Alia Bhatt to sign him in her next film, promises to come on time on set: बॉलीवुड फिल्म अदाकारा आलिया भट्ट (Alia Bhatt) बीते दिन से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। बीते दिन ही आलिया भट्ट ने फैंस को जानकारी दी थी कि वो अपने काम पर वापस लौट चुकी हैं। बीते दिन से आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म डार्लिंग्स (Darlings) की शूटिंग शुरू कर दी है। कुछ समय पहले ही आलिया भट्ट ने फिल्म डार्लिंग्स (Darlings) के सेट की कुछ तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं। इन तस्वीरों में आलिया भट्ट शूटिंग की तैयारी करती नजर आ रही हैं। इस दौरान आलिया भट्ट काफी नर्वस नजर आईं। तस्वीर में आलिया भट्ट अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ रही हैं। बता दें बतौर प्रोड्यूसर आलिया भट्ट की ये पहली फिल्म है। Also Read - Govinda के दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हैं 7 नाम, एक ने तो कह दिया था 'गंदी नाली का कीड़ा'

फिल्म डार्लिंग्स के जरिए आलिया भट्ट प्रोडक्शन में अपनी पारी की शुरूआत करने जा रही हैं। ऐसे में बॉलीवुड सितारों ने अभी से ही आलिया भट्ट से काम मांगना शुरू कर दिया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शाहरुख खान का है। आलिया भट्ट की पोस्ट पर शाहरुख खान ने बड़ा ही मजेदार कमेंट किया है। शाहरुख खान ने आलिया भट्ट से काम मांगना शुरू कर दिया है।

शाहरुख खान ने लिखा, 'इस फिल्म को खत्म करने के बाद तुम अपने अगले प्रोजेक्ट में मुझे साइन कर लो। मैं शूटिंग पर टाइम से आऊंगा। मैं बहुत ही प्रोफेशनल रहूंगा। मैं वादा करता हूं।' शाहरुख खान के इस कमेंट ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। इसी बीच आलिया भट्ट ने भी शाहरुख खान को जवाब दे डाला है।

देखें आलिया भट्ट और शाहरुख खान का कमेंट-

आलिया भट्ट ने कमेंट करते हुए लिखा, 'हाहाहाहा… मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग सकती। आपकी और मेरी डील डन...। मैंने आपको साइन कर लिया है। मेरे पसंदीदा एक्टर को ढ़ेर सारा प्यार।' शाहरुख खान और आलिया भट्ट की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दोनों सितारों का रिएक्शन देखकर फैंस को हंसी आ रही है। बता दें, आलिया भट्ट फिल्म डार्लिंग को शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज के साथ मिलकर को प्रोडेयूज कर रही हैं।