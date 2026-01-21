ENG हिन्दी
  • 'हमारी तो मोहब्बत भी बड़ी...' O Romeo के ट्रेलर में एक्शन के साथ दिखा Shahid Kapoor का खून...

'हमारी तो मोहब्बत भी बड़ी...' O Romeo के ट्रेलर में एक्शन के साथ दिखा Shahid Kapoor का खूनी इश्क, लोग बोल- 'अब तो...'

O Romeo Trailer: विशाल भारद्वाज की मचअवेटेड फिल्म 'ओ रोमियो' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसमें शाहिद कपूर का ऐसा कमबैक देखकर सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि काफी नेटिजन्स के भी होश उड़ गए हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 21, 2026 4:24 PM IST

O Romeo Trailer Netizens Reaction: साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों की लिस्ट में एक नाम विशाल भारद्वाज की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) का नाम भी शामिल है. शाहिद कपूर स्टारर ये इस मूवी का जब से टीजर सामने आया था, तभी से फैंस बेसब्री से इसके ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे, हालांकि अब मेकर्स ने ट्रेलर (O Romeo Trailer) जारी कर दिया है. 'ओ रोमियो' के 3 मिनट 8 सेकंड के इस ट्रेलर में आपको जबरदस्त एक्शन से लेकर खूनी इश्क के तड़के तक का डोज मिलने वाला है. शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) ने एक बार फिर फैंस को अपना दीवाना बना लिया है. आइए जानते हैं इस वीडियो पर नेटिजन्स का क्या कहना है.

मेकर्स ने जैसे ही मल्टीस्टारर फिल्म 'ओ रोमियो' का ट्रेलर यूट्यूब पर शेयर किया वैसे ही ये वायरल हो गया और नेटिजन्स का जबरदस्त रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है. कोई शाहिद के कमबैक की तारीफ कर रहा है, तो कोई फिल्म के एक्शन और रोमांस की.

O Romeo के ट्रेलर में क्या है?

ट्रेलर की शुरुआत होती है शाहिद कपूर के गैंगस्टर अवतार से जो तुरंत ही दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है. एक्टर फिल्म में 'उस्तरा' नाम के एक ऐसे गैंगस्टर की भूमिका में हैं, जो जितना खरनाक है, उनता ही सनकी भी है. ट्रेलर में शाहिद कपूर के डार्क और अनोखे किरदार की झलक साफ देखने को मिल रही है. वहीं अगर बात करें फिल्म की कहानी की तो, ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड और अपराध की दुनिया के इर्द-गिर्द देखने को मिलेगी, जिसमें 'नाच-गाना' और खून-खराबे के जबरदस्त तालमेल के साथ शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के बीच खूनी इश्क की झलक भी देखने को मिलेगी.

O Romeo के ट्रेलर पर क्या हैं नेटिजन्स रिएक्शन?

'ओ रोमियो' के ट्रेलर पर नेटिजन्स का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. ट्रेलर वीडियो पर यूजर्स ने डायलॉग से लेकर शाहिद कपूर के कमबैक तक की तारीफ करते हुए की है. एक यूजर ने लिखा, 'अविनाश तिवारी के डायलॉग्स', दूसरे ने लिखा, 'शाहिद कपूर का जलवा जारी है,' तीसरे ने लिखा, 'फुल कंट्रोवर्सी होने वाली है.' एक अन्य ने लिखा, 'अब होगा शाहिद का कमबैक', एक ने कहा, 'अब तो थिएटर जाना ही पड़ेगा.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स 'ओ रोमियो' के ट्रेलर वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

O Romeo की स्टारकास्ट

आपको बता दें कि, विशाल भारद्वाज की फिल्म 'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के अलावा नाना पाटेकर, विक्रांत मैसी, दिशा पाटनी, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया और फरीदा जलाल जैसे सितारों की फौज देखने को मिलेगी.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
