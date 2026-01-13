Shahid Kapoor की 'ओ रोमियो' पर छाए मुसीबत के बादल, मेकर्स से मांगे गए 7 दिन के अंदर 2 करोड़ रुपये, जानें मामला

Legal Trouble For O Romeo: शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' लगातार चर्चा में बनी में हुई है. अब ये फिल्म मुसीबत में पड़ती नजर आ रही है. मेकर्स से पैसे की मांग की गई है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर शहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया था. ये टीजर लगातार चर्चा में बना हुआ है. इसमें शाहिद कपूर गाली देते नजर आ रहे हैं. यहां तक कि वेटरन एक्ट्रेस फरीदा जलाल ने भी गाली दी है. फिल्म 'ओ रोमियो' का टीजर लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच मल्टीस्टारर फिल्म पर कानूनी पचड़े में फंस गई है. दरअसल फिल्म 'ओ रोमियो' को लेकर कहा जा रहा है कि ये गैंगस्टर हुसैन उस्तरा (Hussain Ustara) की लाइफ पर बेस्ड है. शाहिद कपूर की इस फिल्म को लेकर हुसैन उस्तरा की बेटी ने नोटिस भेजा है. उन्होंने फिल्म को लेकर आपत्ति जताई है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

हुसैन उस्तरा की बेटी ने 'ओ रोमियो' के मेकर्स को भेजा नोटिस

शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' का टीजर आने के बाद कहा जा रहा है कि वह फिल्म में गैंगस्टर हुसैन उस्तरा का किरदार निभा रहे हैं. अब हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख ने मेकर्स को नोटिस भेजा है. उनका कहना है कि फिल्म 'ओ रोमियो' में उनके पिता हुसैन उस्तार को गलत तरीके से दिखाया गया है. 'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट में बताया गया है कि सनोबर शेख ने शाहिद कपूर की फिल्म के मेकर्स यानी प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और डायेक्टर विशाल भारद्वाज को लीगल नोटिस भेजकर 7 दिनों के अंदर 2 करोड़ रुपये मुआवज देने की मांग की है. सनोबर शेख का कहना है कि उनके पिता को गलत तरह से दिखाया गया, जिससे उनकी फैमिली की इमेज पर असर पड़ेगा. सनोबर शेख ने कहा है कि उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक फिल्म 'ओ रोमियो' की रिलीज पर रोक लगा दी जाए या कैंसिल कर दी जाए.

विशाल भारद्वाज ने किया है फिल्म 'ओ रोमियो' का डायरेक्शन

शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी, 2026 को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी, दिशा पाटनी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, अरुणा ईरानी तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, अविनाश तिवारी जैसे सितारे काम कर रहे हैं. शाहिद कपूर के फैंस फिल्म 'ओ रोमियो' को सिनेमाघरों में देखने के लिए काफी उत्सुक हैं. फिल्म 'ओ रोमियो' के अलावा शाहिद कपूर फिल्म 'कॉकटेल 2' में अदाकारी दिखाते नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

