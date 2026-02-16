'O Romeo' की टिकट हुई मुफ्त, गिरते कलेक्शन की वजह से मेकर्स ने खेला ये बड़ा दांव...

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'ओ रोमियो' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने के लिए संघर्ष कर रही है. इसी बीच फिल्म के मेकर्स ने एक खास ऐलान किया है. अब एक टिकट के पैसे पर दो लोग फिल्म देख सकते हैं.

विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म 'ओ रोमियो' (O' Romeo) इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर उतार-चढ़ाव भरे सफर से गुजर रही है. शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी जैसे बड़े सितारों से सजी इस फिल्म को लेकर जितनी उम्मीदें थीं, क्रिटिक्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया और विवादों ने इसकी रफ्तार पर कुछ हद तक ब्रेक लगा दिया है. अब इस धीमी पड़ती रफ्तार को बूस्ट देने के लिए निर्माताओं ने एक बड़ा दांव खेला है. आइए जानते हैं 'ओ रोमियो' के बॉक्स ऑफिस का हाल और मेकर्स के इस नए मास्टर प्लान के बारे में.

फैंस के लिए BOGO ऑफर का धमाका

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की गिरती ऑक्यूपेंसी को देखते हुए मेकर्स ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए 'Buy One Get One Free' (BOGO) ऑफर का ऐलान किया है. चूंकि यह फिल्म एक रोमांटिक-एक्शन ड्रामा है, इसलिए मेकर्स ने एक टिकट के साथ दूसरा मुफ्त देने का फैसला किया है. फिल्म ने अब तक भारत में 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन 75-80 करोड़ के बड़े बजट को देखते हुए यह कलेक्शन नाकाफी लग रहा है. ऐसे में BOGO ऑफर को फिल्म की डूबती नैया पार लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट का हाल

शाहिद कपूर की पिछली कुछ फिल्मों की तुलना में 'ओ रोमियो' की शुरुआत बेहतर रही है. फिल्म ने पहले दिन करीब 8.75 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसे पोस्ट-कोविड दौर में शाहिद की फिल्मों के लिए एक अच्छी शुरुआत माना गया. शुरुआती तीन दिनों में फिल्म ने रेंगते हुए 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. हालांकि, शाहिद कपूर, नाना पाटेकर और दिशा पटानी जैसी भारी-भरकम स्टार कास्ट को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स इसे अंडरपरफॉर्मेंस मान रहे हैं.

फिल्म के बारे में कुछ खास बातें

यह एक एक्शन-म्यूजिकल ड्रामा है, जिसे विशाल भारद्वाज ने अपने खास अंदाज में डायरेक्ट किया है. फिल्म के गाने इस समय सुर्खिंयों में है. फिल्म में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, दिशा पटानी, तमन्ना भाटिया और अविनाश तिवारी जैसे कलाकार हैं. इतनी बड़ी कास्ट के बावजूद फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का उतना फायदा नहीं मिला. साजिद नाडियाडवाला द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म करीब 75-80 करोड़ में बनी है. अब देखना ये है कि क्या यह फिल्म अच्छी कमाई करेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

