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Cocktail 2 Song: 'कॉकटेल 2' के गाने 'माशूका' में दिखी शाहिद-कृति की जबरस्त केमिस्ट्री, फैंस बोले- 'दोनों स्क्रीन पर आग लगाते हैं'

Kriti Sanon-Shahid Kapoor Cocktail 2 Song: कृति सेनन और शाहिद कपूर की फिल्म 'कॉकटेल 2' का गाना 'माशूका' रिलीज कर दिया गया है. इस गाने में दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री पसंद की जा रही है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 19, 2026 9:43 PM IST
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कॉकटेल 2 का गाना रिलीज हुआ.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और कृति सेनन ( Kriti Sanon) एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. दरअसल, दोनों सितारे मच-अवेटेड फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) में काम करते दिखाई देंगे. शाहिद कपूर और कृति सेनन की इस फिल्म का गाना 'माशूका' (Mashooqa) रिलीज कर दिया गया है. गाने में दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री उनके तमाम चाहने वाले फैंस को पसंद आ रही है और वह प्यार लुटा रहे हैं. आइए जानते हैं कि फैंस अपने पसंदीदा सितारों को लेकर क्या कमेंट कर रहे हैं. बताते चलें कि शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.

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फिल्म 'कॉकटेल 2' के गाने माशूका को किया जा रहा पसंद

बॉलीवुड सितारों शाहिद कपूर और कृति सेनन ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म 'कॉकटेल 2' के गाने माशूका को शेयर किया है. फिल्म के गाने में ग्लैमरस अंदाज नजर आईं कृति सेनन की शाहिद कपूर के साथ जबरदस्त केमिस्ट्री दिखी. फिल्म 'कॉकटेल 2' के गाने 'माशूका' में दोनों सितारों की को देखकर फैंस खुश हो और खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पाए. एक फैन ने लिखा है, 'दोनों स्क्रीन पर आग लगाते हैं.' एक फैन ने लिखा है, 'दोनों धमाल मचाते हैं.' एक फैन लिखा है, 'जबरदस्त जोड़ी है.' एक फैन ने लिखा है, 'फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं.' बताते चलें कि इससे पहले शाहिद कपूर और कृति सेनन फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में नजर आए थे. साल 2024 में रिलीज हुई इस शाहिद कपूर और कृति सेनन की इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

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डायरेक्टर होमी अदजानिया ने बनाई फिल्म 'कॉकटेल 2'

शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' के गाने 'माशूका' को महमूद, रुआ के और राघव चैतन्य ने अपनी आवाज दी है. इस गाने को अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है. वहीं, प्रीतम चक्रवर्ती ने इस गाने को कंपोज किया है. बताते चलें कि इससे पहले शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' का गाना 'जब तलक' रिलीज हुआ था, जिसे काफी पसंद किया गया था. होमी अदजानिया के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'कॉकटेल' में शाहिद कपूर और कृति सेनन के अलावा रश्मिका मंदाना भी नजर आएंगी. बताते चलें कि साल 2012 में फिल्म 'कॉकेटल' आई थी, जिसे काफी पसंद किया गया था. अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म के सीक्वल 'कॉकेटल 2' को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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