Cocktail 2 ने रिलीज से पहले ही काटा गदर, कृति-शाहिद और रश्मिका की तिकड़ी ने कमा डाले इतने करोड़!...

Cocktail 2 Advance Booking Report: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की मोस्ट-अवेडेट फिल्म 'कॉकटेल' (Cocktail 2) को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म के गानों और ट्रेलर को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. वहीं अब जब फिल्म को रिलीज होने में बस कुछ दिन ही बाकी हैं, तो रविवार से इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. शुरुआत में इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन जैसे-जैसे रिलीज की तारीख पास आ रही है, टिकटों की बिक्री में तेजी देखने को मिल रही है. तो चलिए जानते हैं कि, रिलीज से पहले 'कॉकटेल 2' ने कितने करारे नोट छापे हैं.
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कॉकटेल 2' ने अपने पहले दिन के लिए अब तक 57,000 से ज्यादा टिकटें बेच ली हैं. कलेक्शन की बात करें तो बिना ब्लॉक सीटों के फिल्म ने 1.97 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है, जबकि ब्लॉक सीटों को मिलाकर यह आंकड़ा 3.67 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वैसे देखा जाए तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा कमाल के तो नहीं हैं, लेकिन इन्हें खराब भी नहीं कहा जा सकता. फिल्म के पास एडवांस बुकिंग के लिए अभी गुरुवार का पूरा दिन बचा है, जिससे ये आंकड़ा और बढ़ सकता है. अब देखना यह होगा कि फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी बड़ी ओपनिंग लेती है.
आपको बता दें कि, शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते इसके साथ कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है. पिछले हफ्ते रिलीज हुई 'मैं वापस आऊंगा' और 'भारत भाग्य विधाता' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं. हालांकि, अपने दूसरे हफ्ते में चल रही हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' वीकेंड पर 'Cocktail 2' को थोड़ी टक्कर जरूर दे सकती है.
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वहीं दर्शकों के बीच फिल्म का बज और ज्यादा बनाने के लिए मेकर्स ने बुधवार को पुरानी 'कॉकटेल' के सुपरहिट गाने 'तुमही हो बंधु' का नया वर्जन 'Bandhu 2.0' रिलीज किया है. इस रीमेक को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन शाहिद, कृति और रश्मिका के फैंस को यह ट्रैक काफी पसंद आ रहा है.
बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, थिएटर्स में 'Cocktail 2' के साथ श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' (Eetha) और राजकुमार राव की फिल्म 'प्रहार' (Prahaar) के टीजर भी दिखाए जा सकते हैं. चूंकि ये तीनों ही फिल्में मैडॉक फिल्म्स (Maddock Films) के बैनर तले बनी हैं, इसलिए शाहिद-कृति के फैंस के साथ-साथ श्रद्धा और राजकुमार राव के फैंस के लिए भी यह किसी ट्रीट से कम नहीं होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…