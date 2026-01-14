O Romeo के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे Shahid Kapoor, 7 फ्लॉप देने वाले इस एक्टर को मिला था ऑफर, क्यों किया रिजेक्ट?

O Romeo: शाहिद कपूर की मच अवेटेड फिल्म 'ओ रोमियो' इन दिनों चर्चा में बनी हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि, इस मूवी के लिए शाहिद मेकर्स की पहली च्वॉइस नहीं बल्कि 7 फ्लॉप देने वाला एक्टर था. आइए जानते हैं वो कौन है...

O Romeo: इन दिनों हर तरफ विशाल भारद्वाज की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) के ही चर्चे हैं. हाल ही में इसका टीजर रिलीज हुआ था, जिसमें शाहिद कपूर (Shahid Kapoor)का खूंखार रूप देखने को मिला, जिसके बाद से एक्टर की इस मच अवेडेट गैंगस्टर ड्रामा फिल्म में अपने रोल के लिए वाहवाही लूट रहे हैं. लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि, इस मूवी के लिए शाहिद कूपर मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे. जी हां... आपको जानकर हैरानी होगी मेकर्स इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर पहले 7 फ्लॉप देने वाले एक्टर के पास गए थे, जिसने इसे ठुकरा दिया और फिर ये शाहिद कपूर की झोली में जा गिरी. तो चलिए जानते हैं वो एक्टर कौन था...

कैसे हीरो को साइन करना चाह रहे थे मेकर्स?

'ओ रोमियो' (O Romeo Teaser) में महज कुछ सेकंड के टीजर से ही फैंस को क्रेजी कर देने वाले शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) को ये रोल बायचांस मिल गया, क्योंकि वो मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे. दरअसल, फिल्म के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज इस प्रोजेक्ट के लिए एक अलग हीरो को साइन करना चाहते थे, कहानी में डार्क, रॉ और एक एंटी हीरो कैरेक्टर चाहिए था, ऐसे में मेकर्स ऐसे ही कैरेक्टर की तलाश में थे. जो इस रिस्की और इंटेंस रोल को उठा सके.

कौन था मेकर्स की पहली पसंद?

ऐसे में मेकर्स एक एक्टर के पास गए, रोल का ऑफर दिया गया, डिस्कसन हुआ, स्क्रिप्ट पर बात हुई और बात आगे भी बढ़ी, लेकिन आखिरी वक्त पर वो एक्टर इस कैरेक्टर को करने के लिए राजी नहीं हुआ और इसके पीछे की वजह थी नेगेटिव रोल यानी एंटी हीरो... और ऐसा मिस मैच जो वो नहीं करना चाह रहा था. हैरानी की बात तो ये हैं कि वो हीरो कोई और नहीं बल्कि कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) थे, जिन्होंने ओ रोमियो को रिजेक्ट कर दिया जिसके बाद ये मूवी शाहिद कपूर की झोली में जा गिरी.

कब रिलीज होगी O Romeo?

आपको बता दें कि, शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की मचअवेटेड फिल्म 'ओ रोमियो' एक रियल गैंगस्टर पर बेस्ड ड्रामा है, जो हुसैन, उस्तरा और सपना दीदी की जिंदगी पर आधारित है. जिसमें शाहिद के अलावा तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, दिशा पटानी, अरुणा ईरानी, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया और फरीदा जलाल जैसे कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. यह फिल्म 13 फरवरी 2016 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

