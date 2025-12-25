ENG हिन्दी
पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के गाने पर डांस कर बुरी फंसी शहनाज गिल, सोशल मीडिया पर हो रहीं हैं ट्रोल

बिग बॉस फेम शहनाज गिल एक बार फिर सुर्खियों में आ गईं हैं. इस बार वो अपनी अदाओं के लिए भी बल्कि एक विवाद के चक्कर में ट्रोल हो रहीं हैं. सोशल मीडिया पर जमकर लोग उन्हें सुना रहें हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 25, 2025 11:48 AM IST

भारत में पाकिस्तानी गानों और ड्रामों का क्रेज कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में इसी दीवानगी ने बॉलीवुड और टीवी जगत की चहेती शहनाज गिल को मुसीबत में डाल दिया है. पाकिस्तानी शो के एक गाने पर रील बनाना शहनाज को इतना भारी पड़ा कि सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. इन दिनों पाकिस्तान में हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान का शो 'मेरी जिंदगी है तू' छाया हुआ है. इस शो की कहानी से ज्यादा इसके OST ने लोगों को दीवाना बना दिया है. दिग्गज 'सबरी सिस्टर्स' और आसिम अजहर की आवाज में सजा यह रूहानी गाना पूरे साउथ एशिया में ट्रेंड कर रहा है.

ट्रोल हो रहीं शहनाज गिल

शहनाज गिल ने भी इस गाने पर अपनी पसंद जाहिर करते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे इस ट्रैक पर झूमती नजर आ रही हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा— "इस गाने से ऑब्सेस्ड, और खुद से तो और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हूं" बस यही बात कई यूजर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। एक यूजर ने लिखा, "क्या भारतीय कलाकारों को भी अब पाकिस्तानी गानों का सहारा लेना पड़ रहा है?" वहीं दूसरे ने तंज कसा, "भारतीय सेलिब्रिटी होने के नाते आप पर शर्म आती है, क्या रील बनाने के लिए यही गाना बचा था?" कई लोगों ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि जब भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के अकाउंट्स पर बैन लगा हुआ है, तब एक भारतीय सेलेब उन्हें प्रमोट क्यों कर रही है?

बैन के बावजूद कम नहीं हुई लोकप्रियता

गौरतलब है कि इस साल अप्रैल में पहलगाम में हुए दुखद आतंकी हमले के बाद, भारत में कई बड़े पाकिस्तानी सितारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया था. इनमें हानिया आमिर, फवाद खान और माहिरा खान जैसे नाम शामिल हैं. सरकार और जनता के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद, डिजिटल दुनिया में पाकिस्तानी म्यूजिक बहुत ट्रेंड में चल रहा है. शहनाज गिल को अपनी मासूमियत और बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उनका 'म्यूजिक लव' राजनीति की बहस में फंस गया है. जहां लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहें हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

