'औरतों को पीटता है...’, Salman Khan पर शक्ति कपूर के इन आरोपों से खड़ा हो गया था बवाल, 15 साल बाद एक्टर ने कही ये बात

Shakti Kapoor On Salman Khan: अभिनेता शक्ति कपूर का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सलमान खान संग रिश्ते पर बात की है. बता दें कि सलमान और शक्ति कपूर का पुराना विवाद रह चुका है.

Shakti Kapoor On Salman Khan: बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान खान के कई कलाकारों के साथ 36 का आंकड़ा है. कई एक्टर्स ने सलमान के खिलाफ बयानबाजी भी की है, लेकिन अभिनेता की जिंदगी पर इस बात का ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. एक समय था जब शक्ति कपूर और सलमान खान के रिश्ते भी ठीक नहीं थे. शक्ति कपूर ने सलमान खान पर कई घटिया आरोप लगाए थे, जिसके बाद शक्ति और सलमान एक दूसरे की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते थे. इस बात को लगभग 15 साल हो गए हैं और अब लंबे समय बाद शक्ति कपूर ने सामने आकर सलमान खान संग अपने रिश्ते बताए हैं.

सलमान खान पर ये बात बोले शक्ति कपूर

सलमान खान और शक्ति कपूर के बीच विवाद एक स्टिंग ऑपरेशान के बाद हुआ, जो शक्ति कपूर के ऊपर किया गया था. इस स्टिंग ऑपरेशान के बाद शक्ति कपूर से सलमान खान ने दूरी बना ली थी, लेकिन अब दोनों के बीच चीजें सुधर गई है और इस बात की जानकारी शक्ति कपूर ने एक पॉडकास्ट में दी है. वह द पावरफुल ह्यूमन के पॉडकास्ट में शामिल हुए. इस दौरान अभिनेता से सलमान खान के बारे में सवाल किया गया. उनसे जानने की कोशिश की गई कि अब सलमान खान संग उनका रिश्ता कैसा है? इस पर एक्टर ने बहुत ही सीधा जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'अब सब ठीक है. सलमान खान के साथ उनके रिश्ते ठीक हो गए हैं. अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है.'

TRENDING NOW

जान लें कैसे शुरू हुआ सलमान खान और शक्ति कपूर का विवाद

साल 2005 में शक्ति कपूर पर एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें शक्ति कपूर बुरी तरह फंस गए थे. उन दिनों शक्ति कपूर बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली लड़कियों को काम दिलवाने के बहाने सेक्शुअल फेवर की डिमांड कर रहे थे. अभिनेता के इस स्टिंग ऑपरेशन ने हर किसी को हैरान कर दिया था. उनका ये मामला आग की तरफ फेल गया था, जिसके बाद कई स्टार्स ने उनसे किनारा कर लिया था. इस दौरान सलमान खान ने भी शक्ति कपूर से किनारा कर लिया था.

सलमान खान ने कही थी ये बात

इसके बाद शक्ति कपूर और सलमान खान का सामना बिग बॉस 5 के स्टेज पर हुआ. संजय दत्त भी वहां पर थे और संजय सलमान ने शक्ति कपूर को इग्नोर मार दिया था, जिस वजह से शक्ति कपूर भड़क गए थे. ऐसे में उन्होंने शो से बाहर आकर सलमान खान पर औरतों को मारने पीटने का आरोप लगाया था. इतना ही नहीं, शक्ति कपूर ने सलमान खान से माफी की मांग की थी. दूसरी तरफ सलमान खान ने शक्ति कपूर के खिलाफ कहा था कि उनका बस चले तो वह कभी शक्ति कपूर के घर न जाए और वह ऐसे लोगों को घर बुलाना भी पसंद नहीं करते हैं

Read more