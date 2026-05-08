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अपनी मौत की झूठी खबर देख आगबबूला हुए Shakti Kapoor, वीडियो जारी कर ट्रोलर्स को लगाई फटकार

अपनी मौत की अफवाहों से परेशान होकर एक्टर शक्ति कपूर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर खुद को पूरी तरह स्वस्थ बताया है. उन्होंने इस घटिया हरकत पर नाराजगी जताते हुए अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ साइबर शिकायत दर्ज कराने की बात कही है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 8, 2026 12:18 PM IST
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शक्ति कपूर की मौत की झूठी खबर

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और हम सबके चहेते 'क्राइम मास्टर गोगो' यानी शक्ति कपूर इन दिनों सोशल मीडिया की एक हरकत से खासे नाराज हैं. दरअसल, पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर 73 साल के इस लीजेंडरी एक्टर की मौत की झूठी अफवाह आग की तरह फैल रही थी. जैसे ही यह खबर वायरल हुई, शक्ति कपूर के चाहने वाले सन्न रह गए और सोशल मीडिया पर उनके लिए दुआओं और सवालों का तांता लग गया. अब खुद शक्ति कपूर ने सामने आकर इस फेक न्यूज की धज्जियां उड़ाई हैं.

वीडियो जारी कर सुनाया खरी-खोटी

अफवाहों का बाजार इतना गर्म हो गया था कि शक्ति कपूर को खुद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर अपनी सलामती का सबूत देना पड़ा. वीडियो में वह काफी गुस्से में और निराश नजर आए. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "भाई, मैं अभी जिंदा हूं और अपनी लाइफ एन्जॉय कर रहा हूं."

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शक्ति कपूर ने अपने फैंस से अपील की कि वे ऐसी बेसिर-पैर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें. उन्होंने वीडियो में कहा कि किसी के मरने की झूठी खबर उड़ाना कोई मजाक नहीं है. उन्होंने बताया कि इस तरह की खबरें न सिर्फ कलाकार को, बल्कि उनके पूरे परिवार और चाहने वालों को मानसिक रूप से बुरी तरह तोड़ देती हैं.

साइबर सेल में करेंगे शिकायत

शक्ति कपूर इस बार सिर्फ सफाई देकर शांत नहीं बैठने वाले हैं. उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वह इस मामले की शिकायत साइबर सेल में करने जा रहे हैं. उनका मानना है कि जो लोग सिर्फ कुछ व्यूज और लाइक्स के लिए किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, उन्हें कानून का सबक मिलना बहुत जरूरी है.

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फैंस ने कही ये बात

जैसे ही शक्ति कपूर का यह वीडियो सामने आया, उनके फैंस ने राहत की सांस ली. कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिखा, "टाइगर अभी जिंदा है, आप लंबी उम्र जियो!" तो किसी ने उन्हें 'बॉलीवुड का लीजेंड' बताते हुए सपोर्ट किया. लोग इस बात से भी नाराज दिखे कि आखिर कोई इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है कि किसी की मौत की अफवाह उड़ा दे.

700 फिल्मों का शानदार सफर

आपको बता दें कि शक्ति कपूर पिछले चार दशकों से बॉलीवुड में अपनी कॉमेडी और विलेन के किरदारों से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं. उन्होंने अब तक 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. 'अंदाज अपना अपना', 'राजा बाबू' और 'बाप नंबरी बेटा दस नंबरी' जैसी फिल्मों के उनके किरदार आज भी लोगों को बहुत पसंद है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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