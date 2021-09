फिल्म स्टार्स को सोशल मीडिया पर आए दिन ट्रोल किया जाता है। वैसे तो हर स्टार को ऑनलाइन गाली-गलौच झेलनी पड़ती हैं लेकिन स्टार किड्स के साथ ये कुछ ज्यादा ही होता है। फिर वो अनन्या पांडे (Ananya Panday) हों, जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) हों या फिर सुहाना खान (Suhana Khan), सबको ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में नया नाम बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) का शामिल हो गया है। शनाया फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने को बेकरार हैं। Also Read - 100-100 करोड़ी फिल्में करने वाली इन हीरोइनों की कमाई है चिल्लर, किसी को मिलते हैं 1 करोड़ तो किसी को 2 करोड़

हालांकि लग नहीं रहा है कि इस इंडस्ट्री में शुरुआत करना उनके लिए आसान बात होगी। दरअसल शनाया कपूर का लेटेस्ट एड रिलीज किया गया है। इसे करण जौहर ने शेयर किया है। इस एड में वे नूडल्स खाती नजर आ रही हैं। नूडल्स खाते हुए शनाया फोटोशूट भी करवा रही हैं। इस वीडियो के सामने आते ही लोगों ने शनाया को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। लोगों ने शनाया को ओवरएक्टिंग की दुकान बता दिया है। कइयों ने तो ओवरएक्टिंग में मामले में शनाया को अनन्या पांडे की कॉपी बता दिया है। देखिए करण का वीडियो...

Oh my god, @shanayakapoor! Your hair looks gorgeous. But are you sure you have seen a bowl of spaghetti before? Thank you for this gem @the_misfit_way!? pic.twitter.com/nORYKhHCUw

— Karan Johar (@karanjohar) August 31, 2021