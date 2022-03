Bollywood celebs on Shane Warne demise: क्रिकेट की दुनिया से आज एक बेहद बुरी खबर सामने आई हैं। दिग्गज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया है। वो महज 52 साल के थे। शेन वॉर्न का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। इसकी जानकारी क्रिकेटर शेन वॉर्न की टीम ने दी है। इस खबर के सामने आते ही पूरी दुनिया में शोक की लहर देखी जा रही है। क्रिकेट की दीवाने बॉलीवुड स्टार्स भी शेन वॉर्न की मौत की खबर से सन्न है। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन, अक्षय कुमार से लेकर रणवीर सिंह, शिल्पा शेट्टी समेत कई सितारों ने शेन वॉर्न के निधन पर शोक जताया है। Also Read - रणवीर सिंह ने सचिन तेंदुलकर से की मुलाकात, तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखी बड़ी बात

अक्षय कुमार ने शेन वॉर्न के निधन पर ट्वीट कर लिखा, 'शेन वार्न की आक्समिक मौत की खबर से सन्न हूं। आप क्रिकेट खेल के फैन बिना शेन वॉर्न के दीवाने हुए बिना नहीं हो सकते। ये दिल तोड़ने वाला है। ओम शांति।' जबकि अजय देवगन ने ट्वीट कर लिखा, 'अभी भी शेन वॉर्न के निधन पर इस खबर पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। आरआईपी शेन। आपकी विरासत दुनिया के कई क्रिकेट प्रेमियों के दिलों से जुड़ी रहेगी।' यहां देखें ट्वीट्स।

Still trying to grapple with the news of Shane Warne’s sudden demise. RIP Shane?

Your legacy is etched in the hearts of cricket lovers all over the world.

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 4, 2022