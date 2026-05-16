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‘बस कुत्ते पालो' शेफाली शाह के इस बयान ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, जानें क्यों महिलाओं को दी यह सलाह?

एक्ट्रेस शेफाली शाह ने युवाओं को शादी और पेरेंटहुड पर एक अनोखी और बेबाक सलाह दी है. उन्होंने मजाक में कहा कि बच्चों की जगह कुत्ते पालना बेहतर है, क्योंकि वे बिना शर्त प्यार करते हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: May 16, 2026 12:27 PM IST
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शेफाली शाह का बयान

बॉलीवुड की सबसे दमदार और वर्सटाइल एक्ट्रेसेस में से एक शेफाली शाह अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने एक टॉक शो के दौरान शादी, रिश्तों के दबाव और पेरेंटहुड को लेकर ऐसी बातें कहीं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. युवा पीढ़ी को जिंदगी के बड़े फैसले सोच-समझकर लेने की नसीहत देते हुए शेफाली ने कुछ बेहद दिलचस्प और मजेदार बातें कहीं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बयान

बातचीत के दौरान जब शो के होस्ट ने बताया कि वे अभी तक अनमैरिड हैं, तो शेफाली ने हंसते हुए एक ऐसी सलाह दे डाली जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. शेफाली ने मजाक में कहा कि "क्या मैं कुछ कह सकती हूं? इस बात के लिए मुझे बहुत बुरी तरह ट्रोल किया जाएगा... लेकिन बच्चे मत करो, सिर्फ कुत्ते पालो!"

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उन्होंने आगे इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ कुत्ते ही ऐसे जीव हैं, जो इंसानों को बिना किसी शर्त के सबसे सच्चा प्यार देते हैं. इंसानी रिश्तों में भले ही उतार-चढ़ाव आएं, लेकिन एक पालतू कुत्ता हमेशा वफादार रहता है.

युवा लड़कियों को नसीहत

रिश्तों के भारी-भरकम दबाव पर बात करते हुए शेफाली ने लड़कियों को बहुत जल्दी शादी के बंधन में न बंधने की हिदायत दी. उन्होंने बड़े ही मजाकिया लेकिन कड़े शब्दों में कहा, "भगवान के लिए, जब आप खुद अभी एक बच्ची हैं, तब शादी मत कीजिए. अभी तो आपको यह भी नहीं पता कि आपको अपनी कोहनी पसंद है या अपना पिछवाड़ा! इसलिए थोड़ा सब्र रखिए."

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शेफाली का मानना है कि कोई भी इतना बड़ा जीवनसाथी चुनने का फैसला लेने से पहले दुनिया देखनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए और उन्हें परखना चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि शादी कोई गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं है, बल्कि यह बहुत मेहनत का काम है. अगर आप इस कमिटमेंट के लिए इमोशनली मैच्योर नहीं हैं, तो सिर्फ समाज के दबाव में आकर प्लीज ऐसा मत कीजिए.

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शेफाली शाह की अपनी पर्सनल लाइफ

शेफाली शाह की अपनी जिंदगी के अनुभवों ने भी उनके इन सोच को जन्म दिया है. उनकी पहली शादी टीवी एक्टर हर्ष छाया से हुई थी, लेकिन 4 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद साल 2000 में उन्होंने मशहूर फिल्ममेकर विपुल अमृतलाल शाह से शादी की. इस शादी से उनके दो बेटे आर्यमन और मौर्य हैं.

एक बेहतरीन मां और एक्ट्रेस होने के साथ-साथ शेफाली एक बड़ी एनिमल लवर भी हैं. उनके पास 'ऐश' और 'सिम्बा' नाम के दो खूबसूरत साइबेरियन हस्की हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ तस्वीरें शेयर करती हैं और बताती हैं कि जब भी वह काम से थककर घर लौटती हैं, तो उनके ये डॉग्स ही उनका सारा तनाव मिटा देते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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