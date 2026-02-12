Ishqnama के फर्स्ट लुक ने मचाया गदर, Shehnaaz Gill की झलक देख खड़े हुए फैंस के रोंगटे; रिलीज डेट से उठा पर्दा

Ishqnama: पंजाबी एक्ट्रेस और 'बिग बॉस' फेम शहनाज गिल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'इश्कनामा' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया है साथ ही रिलीज डेट से भी पर्दा उठ गया है.

Ishqnama First Look: पंजबी एक्ट्रेस और 'बिग बॉस' (Bigg Boss) फेम शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है. फैंस एक्ट्रेस के प्रोजेक्ट्स का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं. इसी बीच शहनाज के चाहने वालों के लिए गुड न्यूज सामने आई है. 'इक कुड़ी' के बाद अब शहनाज गिल अपनी अगली फिल्म 'इश्कनामा' (Ishqnama) के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने वाली हैं. 12 फरवरी 2026, गुरुवार को उन्होंने खुद इस फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर कर फैंस को सरप्राइज कर दिया. साथ ही एक्ट्रेस ने मूवी की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट भी की है.

Ishqnama का फर्स्ट लुक से उठा पर्दा

शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम और एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने 'इश्कनामा' (Ishqnama First Look) का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा, 'मेरी आने वाली फिल्म 'इश्कनामा' की पहली तस्वीर...निम्मा और नसिमा की सच्ची प्रेम कहानी. 24 जुलाई 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज (Kab Release Hogi Ishqnama?) हो रही है.'

गौरतलब है कि, इस फिल्म में शहनाज गिल के अपोजिट जय रंधावा लीड रोल में नजर आएंगे. उन्होंने भी फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा, 'इश्कनामा सुपरहिट उपन्यास 'हिंद पाक बॉर्डरनामा' पर आधारित है, जो 24 जुलाई 2026 को रिलीज (Ishqnama Release Date) हो रही है.' जैसे ही दोनों ने फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया फैंस के बीच खलबली मच गई. शहनाज के लुक के लोग दीवाने हो गए हैं.

फैंस का कैसा है रिएक्शन?

'इश्कनामा' से शहनाज गिल (Shehnaaz Gill Upcoming Movie) का लुक देखकर एक फैन ने लिखा, 'अभी से रोंगटे खड़े हो गए हैं. यह फिल्म यादगार होने वाली है.' वहीं इस पोस्ट पर एक पाकिस्तानी फैन ने कमेंट किया, 'सना, मैं इस लव स्टोरी के लिए बहुत एक्साइटेड हूं. मुझे आप पर गर्व है.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्ट्रेस की पोस्ट पर देखने को मिल रहे हैं.

कैसा रहा शहनाज गिल का अब तक का सफर?

शहनाज गिल ने साल 2017 में पंजाबी फिल्म 'सत श्री अकाल इंग्लैंड' से एक्टिंग डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें पहचान साल 2019 में रियलिट शो 'बिग बॉस 13' से मिली. इसके बाद उन्होंने साल 2021 में दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म 'हौंसला रख' में काम किया, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना. इसके बाद उन्होंने सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से बॉलीवुड डेब्यू किया और फिर 'थैंक यू फॉर कमिंग' में भी नजर आईं. आखिरी बार शहनाज गिल को फिल्म 'इक कुड़ी' में देखा गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की थी. 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 14.25 करोड़ का कलेक्शन किया था.

Read more