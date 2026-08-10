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Video: बाल-बाल बची Shehnaaz Gill की जान, शूटिंग के बीच नोज पिन निगल गईं एक्ट्रेस; वीडियो देख परेशान हुए फैंस

Shehnaaz Gill के साथ 'इश्कनामा' की शूटिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया था. शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस ने नोज रिंग निगल ली थी, जिसका उन्होंने अब BTS वीडियो शेयर किया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: August 10, 2026 8:27 PM IST
Video: बाल-बाल बची Shehnaaz Gill की जान, शूटिंग के बीच नोज पिन निगल गईं एक्ट्रेस; वीडियो देख परेशान हुए फैंस

बाल-बाल बची शहनाज गिल की जान

Shehnaaz Gill Swallowed Nose Pin: बॉलीवुड एक्ट्रेस शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) हाल ही में पंजाबी फिल्म 'इश्कनामा' (Ishqnama) में नजर आईं थी, जिसे दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स तक ने खूब तारीफ की थी. वहीं अब एक्ट्रेस ने शूटिंग के दौरान का एक BTS वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके साथ सेट पर एक ऐसा हादसा हो गया था, जिसे देखकर कोई भी डर जाए. दरअसल, शूटिंग के दौरान शहनाज की नोज रिंग उनके मुंह में चली गई और उन्होंने उसे निगल लिया. इस पूरी घटना का BTS वीडियो अब खुद शहनाज ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो सामने आने के बाद उनके फैंस भी काफी घबरा गए हैं.

शूटिंग के दौरान नोज रिंग निगल गईं Shehnaaz Gill

सामने आए वीडियो में शहनाज गिल काफी परेशान और डरी हुई नजर आ रही हैं. वह सिर पर हाथ रखकर खांसते हुए नोज रिंग को बाहर निकालने की कोशिश करती दिख रही हैं. इस दौरान उनके को-एक्टर सौरभ सचदेवा भी उनकी मदद करते नजर आए. वह शहनाज की पीठ थपथपाते हैं और उनका हाथ पकड़कर उन्हें बालकनी की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं. दरअसल, शहनाज की नाक में पहनी हुई नोज रिंग ढीली हो गई थी. देखते ही देखते वह नाक से मुंह में चली गई और एक्ट्रेस से गलती से निगल ली गई. वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि उस वक्त शहनाज काफी डर गई थीं.

Shehnaaz Gill ने खुद शेयर किया वीडियो

हालांकि, राहत की बात ये रही कि शहनाज अब बिल्कुल ठीक हैं और उन्होंने खुद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो पोस्ट करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि कई लोग उनसे इस 'नथनी मोमेंट' को शेयर करने के लिए कह रहे थे, इसलिए उन्होंने आखिरकार इसे पोस्ट कर दिया. शहनाज के इस वीडियो पर फैंस के भी खूब रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि शहनाज को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए. वहीं, दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखो.' एक और फैन ने लिखा, 'अपना ध्यान रखा कीजिए.' एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'क्या-क्या करती रहती हैं आप?' ऐसे ही तमाम कमेंट्स शहनाज के इस वीडियो पर देखने को मिल रहे है.

क्या है 'इश्कनामा' की स्टारकास्ट?

बता दें कि यह हादसा अरविंद्र खैरा के निर्देशन में बनी पंजाबी रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म 'इश्कनामा' की शूटिंग के दौरान हुआ. फिल्म की कहानी निम्मा नाम के एक युवा सिख स्टूडेंट और शायर की है, जिसे पाकिस्तान की एक मुस्लिम लड़की नसीमा से प्यार हो जाता है. फिल्म में शहनाज गिल के अलावा जय रंधावा, सौरभ सचदेवा, अंजुम बत्रा और महानबीर भुल्लर भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं. शहनाज गिल की ये मूवी 24 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, जिसे दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स तक की खूब तारीफें मिल रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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