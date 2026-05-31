google-preferred
  • Home
  • News and Gossip
  • IPL में धमाल मचाने वाले क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का फैन हुआ ये बॉलीवुड डायरेक्टर, अपनी फिल्म में लेने...

IPL में धमाल मचाने वाले क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का फैन हुआ ये बॉलीवुड डायरेक्टर, अपनी फिल्म में लेने की जताई इच्छा

Director Wants Cast Vaibhav Suryavanshi In Movie: बॉलीवुड के चर्चित डायरेक्टर ने आईपीएल स्टार वैभव सूर्यवंशी को अपनी फिल्म लेने की इच्छा जताई है. आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने पोस्ट में क्या बात लिखी है.

WrittenBy
By: Shashikant Mishra | Published: May 31, 2026 5:47 PM IST
bollywoodlife.com top news

वैभव सूर्यवंशी लोगों के बीच छाए हुए हैं.

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल साल 2008 से से क्रिकेट लवर्स का मनोरंजन कर रहा है. अब आईपीएल 2026 (IPL 2026 Final) का 31 मई यानी आज फाइनल होने वाला है. वहीं, आईपीएल के इस सीजन में सबसे ज्यादा अगर किसी खिलाड़ी ने ध्यान खींचा है तो वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) हैं. भले ही उनकी टीम फाइनल में नहं पहुंची है लेकिन वह लगातार लाइमलाइट में बने हुए हैं. वैभव सूर्यवंशी की फैंस ना सिर्फ आम लोग हैं बल्कि सेलिब्रिटीज भी उनको खूब पसंद कर रहे हैं. मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने हाल ही में उनकी तारीफ की थी. वहीं, अब डायरेक्टर शेखर कपूर (Shekhar Kapur) वैभव सूर्यवंशी के मुरीद हो गए है. शेखर कपूर ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है. आइए जानते हैं कि डायरेक्टर ने क्रिकेटर को लेकर क्या लिखा है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

IPL में तूफानी शतक जड़ने वाले Vaibhav Suryavanshi किसके फैन? शाहरुख-सलमान को छोड़ इस पंजाबी पुत्तर को करते हैं फॉलो

वैभव सूर्यवंशी को लेकर शेखर कपूर ने शेयर किया पोस्ट

दिग्गज निर्देशक शेखर कपूर ने रविवार को अपने एक्स हैंडल पर वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा है, 'अगर सूर्यवंशी इतने शानदार क्रिकेट प्लेयर नहीं होते तो मैं उन्हें अपनी फिल्म मासूम द जी में कास्ट कर लेता.' शेखर कपूर के इस पोस्ट पर लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा है, 'ये बिल्कुल सही है क्योंकि उनका चेहरा मासून के लिए परफेक्ट है.' एक यूजर ने लिखा है, 'ये मासूम बड़ा ही खतरनाक है.' एक यूजर ने लिखा है, 'मासूम हिटर.' एक यूजर ने लिखा है, 'वो अच्छे क्रिकेटर हैं तो उन्हें क्रिकेट ही खेलने दीजिए.' गौरतलब है कि शेखर कपूर अपनी फिल्म मासूम का सीक्वल बनाने जा रहे हैं और इसका नाम 'मासूम द न्यू जेनरेशन' है. डायरेक्टर ने इस बात का खुद खुलासा किया था.

अमिताभ बच्चन भी कर चुके हैं वैभव सूर्यवंशी की तारीफ

बता दें कि शेखर कपूर से पहले अमिताभ बच्चन ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए पोस्ट शेयर किया था. अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था, '15 साल की उम्र का अद्भुत सूर्या. इस उम्र में तो हम बंटों और गुल्ली डंडा भी ठीक से नहीं खेल पा रहे थे.' बताते चलें कि आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंची दो टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला होगा. इस मच-अवेटेड क्रिकेट मैच का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

क्रिस्टल डिसूजा का किसके लिए धड़का दिल? Dhurandhar एक्ट्रेस ने लेटेस्ट पोस्ट में छिपाया मिस्ट्री मैन का चेहरा