IPL में धमाल मचाने वाले क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का फैन हुआ ये बॉलीवुड डायरेक्टर, अपनी फिल्म में लेने की जताई इच्छा

Director Wants Cast Vaibhav Suryavanshi In Movie: बॉलीवुड के चर्चित डायरेक्टर ने आईपीएल स्टार वैभव सूर्यवंशी को अपनी फिल्म लेने की इच्छा जताई है. आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने पोस्ट में क्या बात लिखी है.

वैभव सूर्यवंशी लोगों के बीच छाए हुए हैं.

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल साल 2008 से से क्रिकेट लवर्स का मनोरंजन कर रहा है. अब आईपीएल 2026 (IPL 2026 Final) का 31 मई यानी आज फाइनल होने वाला है. वहीं, आईपीएल के इस सीजन में सबसे ज्यादा अगर किसी खिलाड़ी ने ध्यान खींचा है तो वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) हैं. भले ही उनकी टीम फाइनल में नहं पहुंची है लेकिन वह लगातार लाइमलाइट में बने हुए हैं. वैभव सूर्यवंशी की फैंस ना सिर्फ आम लोग हैं बल्कि सेलिब्रिटीज भी उनको खूब पसंद कर रहे हैं. मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने हाल ही में उनकी तारीफ की थी. वहीं, अब डायरेक्टर शेखर कपूर (Shekhar Kapur) वैभव सूर्यवंशी के मुरीद हो गए है. शेखर कपूर ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है. आइए जानते हैं कि डायरेक्टर ने क्रिकेटर को लेकर क्या लिखा है.

वैभव सूर्यवंशी को लेकर शेखर कपूर ने शेयर किया पोस्ट

दिग्गज निर्देशक शेखर कपूर ने रविवार को अपने एक्स हैंडल पर वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा है, 'अगर सूर्यवंशी इतने शानदार क्रिकेट प्लेयर नहीं होते तो मैं उन्हें अपनी फिल्म मासूम द जी में कास्ट कर लेता.' शेखर कपूर के इस पोस्ट पर लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा है, 'ये बिल्कुल सही है क्योंकि उनका चेहरा मासून के लिए परफेक्ट है.' एक यूजर ने लिखा है, 'ये मासूम बड़ा ही खतरनाक है.' एक यूजर ने लिखा है, 'मासूम हिटर.' एक यूजर ने लिखा है, 'वो अच्छे क्रिकेटर हैं तो उन्हें क्रिकेट ही खेलने दीजिए.' गौरतलब है कि शेखर कपूर अपनी फिल्म मासूम का सीक्वल बनाने जा रहे हैं और इसका नाम 'मासूम द न्यू जेनरेशन' है. डायरेक्टर ने इस बात का खुद खुलासा किया था.

If sooryavanshi wasn’t such a sensational cricketer.. I could have cast him in Masoom the film z.. pic.twitter.com/p8vaLzq1e2 — Shekhar Kapur (@shekharkapur) May 31, 2026

अमिताभ बच्चन भी कर चुके हैं वैभव सूर्यवंशी की तारीफ

बता दें कि शेखर कपूर से पहले अमिताभ बच्चन ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए पोस्ट शेयर किया था. अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था, '15 साल की उम्र का अद्भुत सूर्या. इस उम्र में तो हम बंटों और गुल्ली डंडा भी ठीक से नहीं खेल पा रहे थे.' बताते चलें कि आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंची दो टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला होगा. इस मच-अवेटेड क्रिकेट मैच का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.