शेखर सुमन और भारती सिंह को अदालत ने दी बड़ी राहत, कोर्ट ने कुरान की आयत विवाद वाले केस को किया खारिज...

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की दुनिया में हंसी-मजाक कभी-कभी कलाकारों के लिए भारी पड़ जाता है. आपको बता दें कि भारती सिंह और शेखर सुमन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. साल 2010 में सोनी टीवी के लोकप्रिय शो 'कॉमेडी सर्कस का जादू' के दौरान शेखर सुमन और भारती सिंह का एक मजाक मामला अदालत तक जा पहुंचा. हालांकि, अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि इन कलाकारों का इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था.
इस मामले की शुरुआत रजा अकादमी के एक प्रतिनिधि की शिकायत से हुई थी. आरोप था कि शो के एक एपिसोड के दौरान भारती सिंह ने कुरान की एक आयत का इस्तेमाल मजाकिया लहजे में किया था. वहीं, शो के जज की भूमिका निभा रहे शेखर सुमन पर आरोप था कि उन्होंने उस बात को दोहराया था. शिकायतकर्ता ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताते हुए शेखर सुमन, भारती सिंह, चैनल और लेखक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.
16 साल तक चले इस मामले की जांच करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि कलाकारों की भूमिका इस मामले में बहुत सीमित थी. जज ने साफ बताया कि ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है जो यह साबित करे कि भारती या शेखर का इरादा जानबूझकर किसी धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का था. इसी आधार पर अदालत ने दोनों के खिलाफ चल रहे केस को पूरी तरह से रद्द कर दिया.
अदालत के फैसले पर राहत की सांस लेते हुए शेखर सुमन ने अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा, "मुझे तो यह भी याद नहीं था कि ऐसा कोई केस चल रहा है. भारती ने जो कहा था वह बहुत ही सामान्य बात थी, उसमें कुछ भी धार्मिक या विवादित नहीं था. मुझे लगता है कि सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ लोग निर्दोष कलाकारों को निशाना बनाते हैं और अदालत का कीमती समय बर्बाद करते हैं."
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On 29th April, Bombay High Court quashed an FIR registered against Shekhar Suman and Bharati Singh in 2010 for uttering the words "Ya Allah! Rasgulla! Dahi Bhalla!" in a comedy show on a TV channel.
— ANI (@ANI) April 30, 2026
शेखर सुमन ने आगे कहा कि वह माननीय न्यायाधीश के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने सच को समझा और उन्हें इस बेबुनियाद मामले से बरी किया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.