सोफी शाइन संग 'शरारत' गाने पर शिखर धवन ने किया ऐसा डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा धड़ल्ले से वायरल

शिखर धवन और सोफी शाइन ने 21 फरवरी 2026 को शादी रचाई है. वहीं ग्रैंड रिसेप्शन में दोनों ने 'धुरंधर’ के सुपरहिट ट्रैक 'शरारत' पर अपनी परफॉर्मेंस दी. यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है.

भारतीय क्रिकेट शिखर धवन ने 21 फरवरी 2026 को सोफी शाइन के साथ शादी की. शादी के बाद, दिल्ली-एनसीआर में आयोजित ग्रैंड रिसेप्शन की चर्चा अब हर तरफ हो रही है. इस जश्न की सबसे बड़ी हाईलाइट रहा 'मिस्टर एंड मिसेज धवन' का वो डांस, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. रिसेप्शन की महफिल तब परवान चढ़ी जब शिखर और सोफी ने फिल्म ‘धुरंधर’ के सुपरहिट ट्रैक 'शरारत' पर अपनी परफॉर्मेंस दी.

धमाकेदार एंट्री और डांस

जैसे ही गाना शुरु हुआ इस नए जोड़े ने अपनी केमिस्ट्री से आग लगा दी. शिखर के सिग्नेचर स्वैग और सोफी की अदाओं ने मेहमानों को भी थिरकने पर मजबूर कर दिया. जहां एक तरफ 'शरारत' पर मस्ती हुई, वहीं अली ब्रदर्स की आवाज में गजलों के दौर ने शाम को सुकून दिया.

क्लासी लुक और क्रिकेट दिग्गजों का जमावड़ा

अपनी रिसेप्शन पार्टी में शिखर धवन ब्लैक सूट में किसी जेंटलमैन की तरह जंच रहे थे, जबकि सोफी शाइन ने व्हाइट स्कर्ट और हैवी वर्क वाले क्रॉप टॉप में अपनी सादगी से सबका दिल जीत लिया. इस रिसेप्शन में क्रिकेट की दुनिया का जैसे छोटा रीयूनियन हो गया हो. इस महफिल में कई दिग्गज क्रिकेटर शामिल हुए थे. इसमें युवराज सिंह, रोहित शर्मा (पत्नी रितिका के साथ), राहुल द्रविड़ और आशीष नेहरा के साथ ऋषभ पंत, ईशान किशन और स्पोर्ट्स एंकर शेफाली बग्गा भी शामिल हुए थे. वहीं मशहूर सिंगर हार्डी संधू भी इस जश्न में शामिल हुए थे.

कैसे शुरु हुई ये प्रेम कहानी

आयशा मुखर्जी से अलग होने के बाद, शिखर की जिंदगी में सोफी शाइन का आना उनके फैंस के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है. शिखर और सोफी की प्रेम कहानी पिछले एक साल से चर्चा में थी. मई 2025 में अपने रिश्ते के बारे में पब्लिक अनाउंस करने के बाद, दोनों ने इस साल 12 जनवरी को सगाई की. जिसके बाद 21 फरवरी को दोनों ने शादी की है. अपनी शादी की तस्वीरों के लिए इस जोड़े ने मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर आउटफिट्स चुने थे.

