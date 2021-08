Raj Kundra केस में आरोपों से परेशान हुईं Shilpa Shetty, बोलीं- 'अभी मेरे परिवार को बख्श दीजिए'

बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) पोर्नोग्राफी केस में पत्नी शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty Kundra) पर लगातार सवाल उठ रहे थे। लोगों का कहना था कि वे भी इस मॉड्यूल की सक्रिय सदस्य थीं और पति राज के साथ मिली हुई थीं। हालांकि वे लंबे वक्त से इस मामले पर चुप थीं। अब शिल्पा ने पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है। सोमवार को शिल्पा ने पूरे मामले पर खुलकर अपनी राय रखी है। शिल्पा ने ट्विटर पर अपना बयान जारी किया है। इसमें शिल्पा ने कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस और भारतीय कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। साथ ही शिल्पा ने कहा कि वे इस मामले पर हर तरह की कानूनी मदद ले रही हैं। Also Read - Entertainment News Of The Week: Jiah Khan केस में बढ़ी Sooraj Pancholi की मुश्किल, Sunil Pal पर भड़के Manoj Bajpayee

शिल्पा ने लिखा, 'हां, पिछले कुछ दिन हर तरह से काफी मुश्किलों भरे रहे हैं। कई तरह के आरोप और अफवाहें चल रही हैं। इस दौरान मीडिया और मेरे कथित परिचितों ने मुझ पर कई बेबुनियाद आरोप लगाए। ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे परिवार की भी जबरदस्त ट्रोलिंग हुई। इस पर मेरा स्टैंड ये है- मैंने अभी तक इस मामले पर कोई कमेंट नहीं किया है। आगे भी नहीं करूंगी क्योंकि मामला कोर्ट में है। इसलिए कृपया मेरे नाम से कोई भी कोट मत लिखिए। एक सेलिब्रेटी के तौर पर मेरा मानना है कि न कभी कम्प्लेन करो और न ही कभी एक्सप्लेन करो। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मुझे मुंबई पुलिस और भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। एक परिवार के तौर पर हम हर तरह की लीगल सहायता ले रहे हैं।'

आगे शिल्पा ने लिखा, 'एक मां के तौर पर मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि मेरे बच्चों के लिए हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें और बिना फैक्ट वेरिफाई करे किसी भी तरह की आधी अधूरी खबर शेयर ना करें। मैं कानून का पालन करने वाली नागरिक हूं और 29 साल से कड़ी मेहनत कर रही एक प्रोफेशनल हूं। लोगों ने मुझमें अपना भरोसा जताया है। मैं किसी का भी दिल तोड़ना नहीं चाहती हूं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इस कठिन समय में आप मेरी और परिवार की प्राइवेसी का ख्याल करें। हम मीडिया ट्रायल के हकदार नहीं हैं। सत्यमेव जयते।'