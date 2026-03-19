Dhurandhar 2: शिल्पा शेट्टी को कैसी लगी 'धुरंधर 2'? फैमिली संग पेड प्रीव्यू देखने पहुंची एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन

Dhurandhar 2: आदित्य धर की मच अवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' का पेड प्रीव्यू देखने के लिए परिवार के साथ शिल्पा शेट्टी भी थिएटर पहुंची. वहीं अब मूवी पर शिल्पा का रिएक्शन सामने आया है.

Shilpa Shetty Reaction On Dhurandhar 2: आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन वाली रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' (Dhurandhar 2) को लेकर पिछले काफी समय से जबरदस्त बज बना हुआ था. ये मूवी लगातार किसी ने किसी वजह से सुर्खियों में बनी हुई है. वहीं बीते दिन यानी 18 मार्च 2026 को फिल्म का पेड प्रीव्यू रखा गया था, जिसमें फैंस से लेकर सेलेब्स तक में रिलीज से पहले मूवी देखने की जबरदस्त होड़ देखने को मिली. इसी बीच मुंबई के पीवीआर जुहू में कई बड़े सितारे 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Paid Preview) का पेड प्रीव्यू देखने के लिए पहुंची, जिसमें एक नाम शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) का भी है.

फैमिली संग 'धुरंधर 2' देखने पहुंची Shilpa Shetty

शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) अपने पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) समेत पूरी फैमिली के साथ रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को देखने के लिए थिएटर पहुंची. इस दौरान उन्हें हमेशा की ही तरह बेहद स्टाइलिश लुक में देखा गया. 'धुरंधर 2: द रिवेंज' देखने पहुंची एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर का टॉप, लाइट जींस और खाकी रंग का जैकेट पहना हुआ था और इस दौरान वो अपनी फैमिली के साथ नजर आईं. वहीं जब फिल्म देखकर एक्ट्रेस बाहर आई तो उन्होंने बताया कि, उन्हें फिल्म कैसी लगी?

Shilpa Shetty को कैसी लगी 'धुरंधर 2'?

'धुरंधर 2' देखकर जैसे ही शिल्पा शेट्टी बाहर आई वहां मौजूद पैपराजी ने एक्ट्रेस से उनका रिव्यू पूछा, जिसका वीडियो भी सामने आया है. पैप्स वीडियो में शिल्पा से पूछते नजर आ रहे हैं कि, 'मैम आपको धुरंदर 2 कैसी लगी?' इस पर एक्ट्रेस जवाब देते हुए कहती हैं, 'सुपर...आग लगा दी.' इस दौरान उनका एक्प्रेशन और रिएक्शन ये बताने के लिए काफी है कि, रणवीर सिंह और आदित्य धर की मेहनत रंग लगाई है और ये मूवी पैसा वसूल है.

फैंस से सितारों तक के सिर चढ़ा 'धुरंधर 2' का क्रेज

आपको बता दें कि, 'धुरंधर 2' का जादू और इसे देखने की एक्साइटमेंट सिर्फ आम जनता में ही नहीं बल्कि, सेलेब्स में भी खूब देखने को मिल रही है. यही वजह है कि, रिलीज से एक दिन पहले रखे गए एक्सपेंसिव पेड प्रीव्यू देखने के लिए फैंस से लेकर सेलेब्स तक पहुंचे. मालूम हो कि, सिर्फ शिल्पा शेट्टी ही नहीं बल्कि, गुरमीत चौधरी भी अपनी पत्नी देबीना बनर्जी के साथ 'धुरंधर 2' का पेड प्रीव्यू देखने के लिए पहुंचे थे.

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'धुरंधर' का जलवा कायम रख पाएंगी 'धुरंधर 2'?

मालूम हो कि, रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. इस मूवी ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था, महीनों तक इसकी चर्चा हो रही थी. वहीं ऐसी जबरदस्त सफलता के बाद मेकर्स से लेकर फैंस तक को इसके सीक्वल से भी यही उम्मीद है. वहीं पेड प्रीव्यू के बाद अब 19 मार्च 2026 को इसे दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.

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