ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 60 करोड़ फ्रॉड केस में Shilpa Shetty ने तोड़ी चुप्पी, आरोपों को बताया निराधार, कहा- 'हमें विश्व...

60 करोड़ फ्रॉड केस में Shilpa Shetty ने तोड़ी चुप्पी, आरोपों को बताया निराधार, कहा- 'हमें विश्वास है...'

Shilpa Shetty: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पिछले काफी समय से 60 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हालांकि, इस मामले में अब पहली बार एक्ट्रेस का बयान सामने आया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: December 17, 2025 9:53 PM IST

60 करोड़ फ्रॉड केस में Shilpa Shetty ने तोड़ी चुप्पी, आरोपों को बताया निराधार, कहा- 'हमें विश्वास है...'

Shilpa Shetty Statement in 60 Crore Fraud Case: बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) पिछले कुछ महीनों से अपने एक विवाद के चलते चर्चा में बने हुए हैं. कपल पर एक लोन-कम-इन्वेस्टेमेंट डील में बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. यह केस पिछले काफी समय से मुंबई की एक कोर्ट में चल रहा है, जिसने अब एक नया मोड़ ले लिया है. दरअसल, अब इस मामले को लेकर राज और शिल्पा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

Also Read
देर रात Shilpa Shetty के पब में Bigg Boss के एक्स कंटेस्टेट ने काटा बवाल! स्टाफ पर किया हमला, Video Viral

Shilpa Shetty के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

17 दिसंबर 2025 को खबर आई कि, आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है. जिसके बाद इस मामले में एक्ट्रेस ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए एक पोस्ट शेयर किया है.

Also Read
Akshay Kumar से पागलों की तरह प्यार करती थीं Shilpa Shetty, दुनिया से चोरी- छुपे कर बैठे थे सगाई; क्यों टूटा रिश्ता?

TRENDING NOW

फ्रॉड मामले में पहली बार शिल्पा शेट्टी ने तोड़ी चुप्पी

शिल्पा शेट्टी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने और राज कुंद्रा पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा, 'हम सर्कुलेट किए जा रहे बेसलेस और इंस्पायर्ड आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं. जिन मुद्दों को उठाने की मांग की जा रही है, उन्हें बिना किसी कानूनी आधार के आपराधिक रंग दिया जा रहा है. माननीय उच्च न्यायालय के सामने एक कैंसिलेशन याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है और जिसपर डिशीजन अभी पेंडिंग है.'

Also Read
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा इस वजह से जाना चाहते हैं लंदन, बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका

'हमें भरोसा है न्याय होगा...'

एक्ट्रेस ने पोस्ट में आगे लिखा, 'जांच में पूरा सहयोग करने के बाद हम कॉन्फिडेंट है कि न्याय होगा और हमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों और हमारे देश की न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है. हम रिस्पेक्टफुली मीडिया से संयम बरतने का अपील करते हैं क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है विचाराधीन है.'

क्या है 60 करोड़ फ्रॉड का ये मामला?

आपको बता दें कि, यह पूरा मामला 'लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज' के निदेशक और बिजनेसमैन दीपक कोठारी की शिकायत से जुड़ा है. रिपोर्ट्स की माने तो, दीपक कोठारी ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर आरोप लगाया है कि, उन्होंने बिजनेस को बढ़ाने के नाम पर उनसे फंड लिया था, लेकिन कपल ने उस पैसे का इस्तेमाल बिजनेस को बढ़ाने की जगह अपने पर्सनल खर्चों के लिए किया. इस मामले में अब आर्थिक अपराध शाखा (EOW) फिलहाल इस पर कथित 'मनी ट्रेल' की जांच कर रही है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Raj Kundra Raj Kundra Fraud Case Shilpa Shetty Shilpa Shetty Controversy