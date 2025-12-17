60 करोड़ फ्रॉड केस में Shilpa Shetty ने तोड़ी चुप्पी, आरोपों को बताया निराधार, कहा- 'हमें विश्वास है...'

Shilpa Shetty Statement in 60 Crore Fraud Case: बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) पिछले कुछ महीनों से अपने एक विवाद के चलते चर्चा में बने हुए हैं. कपल पर एक लोन-कम-इन्वेस्टेमेंट डील में बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. यह केस पिछले काफी समय से मुंबई की एक कोर्ट में चल रहा है, जिसने अब एक नया मोड़ ले लिया है. दरअसल, अब इस मामले को लेकर राज और शिल्पा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
Shilpa Shetty के खिलाफ दर्ज हुआ मामला
17 दिसंबर 2025 को खबर आई कि, आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है. जिसके बाद इस मामले में एक्ट्रेस ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए एक पोस्ट शेयर किया है.
फ्रॉड मामले में पहली बार शिल्पा शेट्टी ने तोड़ी चुप्पी
शिल्पा शेट्टी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने और राज कुंद्रा पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा, 'हम सर्कुलेट किए जा रहे बेसलेस और इंस्पायर्ड आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं. जिन मुद्दों को उठाने की मांग की जा रही है, उन्हें बिना किसी कानूनी आधार के आपराधिक रंग दिया जा रहा है. माननीय उच्च न्यायालय के सामने एक कैंसिलेशन याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है और जिसपर डिशीजन अभी पेंडिंग है.'
'हमें भरोसा है न्याय होगा...'
एक्ट्रेस ने पोस्ट में आगे लिखा, 'जांच में पूरा सहयोग करने के बाद हम कॉन्फिडेंट है कि न्याय होगा और हमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों और हमारे देश की न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है. हम रिस्पेक्टफुली मीडिया से संयम बरतने का अपील करते हैं क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है विचाराधीन है.'
क्या है 60 करोड़ फ्रॉड का ये मामला?
आपको बता दें कि, यह पूरा मामला 'लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज' के निदेशक और बिजनेसमैन दीपक कोठारी की शिकायत से जुड़ा है. रिपोर्ट्स की माने तो, दीपक कोठारी ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर आरोप लगाया है कि, उन्होंने बिजनेस को बढ़ाने के नाम पर उनसे फंड लिया था, लेकिन कपल ने उस पैसे का इस्तेमाल बिजनेस को बढ़ाने की जगह अपने पर्सनल खर्चों के लिए किया. इस मामले में अब आर्थिक अपराध शाखा (EOW) फिलहाल इस पर कथित 'मनी ट्रेल' की जांच कर रही है.
