Raj Kundra की गिरफ्तारी के बाद Shilpa Shetty ने शेयर किया पहला पोस्ट, बयां किया अपना दर्द Shilpa Shetty's latest post after Raj Kundra's arrest gone viral on social media: शिल्पा शेट्टी ने पोर्न फिल्मों को प्रोड्यूस करने के मामले में पति की गिरफ्तारी के बाद पहली बार सोशल मीडिया पर कुछ शेयर किया है। शिल्पा शेट्टी की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है।