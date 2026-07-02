Maa Hai Na Winner: शिल्पा शेट्टी के शो के पहले विनर बनें कुशल तंवर, जीत के बाद हुए इमोशनल; मांओं के लिए कह डाली ये बात

Shilpa Shetty के शो 'मां है ना' के पहले सीजन को उसका विनर मिल गया है. कुशल तंवर उर्फ गुल्लू ने अपनी मां के बेहतरीन स्वाद और बॉन्डिंग से जजेज और लोगों का दिल जीत लिया.

'मां है ना' के विनर बनें कुशल तंवर

Maa Hai Na Season 1 Winner: मां-बेटे के अनोखे रिश्ते, ढेर सारा प्यार और बेहतरीन कुकिंग चैलेंजेस से सजे शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के कुकिंग रियलिटी शो 'मां है ना' (Maa Hai Na Season 1) को आखिरकार अपना पहला विनर मिल गया है. जी5 (Zee5) के इस शो के ग्रैंड फिनाले में गुल्लू यानी कुशल तंवर (Kushal Tanwar) ने अपनी मां के साथ मिलकर चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. लेकिन जीत सिर्फ इस ट्रॉफी तक सीमित नहीं थी, इनाम के तौर पर इस मां-बेटे की जोड़ी को 'काहिरा' (Cairo) की एक बेहद स्पेशल ट्रिप भी मिली है.

फिनाले में मिला 'अल्टीमेट' कुकिंग चैलेंज

आपको बता दें कि, 'मां है ना' (Maa Hai Na) के ग्रैंड फिनाले की जंग आसान नहीं थी. फाइनलिस्ट्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रखा गया, जहां उन्हें पूरा थ्री-कोर्स मील तैयार करना था. इस मेन्यू में पनीर टिक्का, पराठा और जलेबी शामिल थे. इस टास्क में न सिर्फ कंटेस्टेंट्स के खाना बनाने के हुनर का इम्तिहान था, बल्कि मां-बेटे की बीच के टीमवर्क की भी कड़ी परीक्षा थी. हालांकि, इस इम्तिहान पर कुशल और उनकी मां बिल्कुल खरे उतरे और शो की होस्ट शिल्पा शेट्टी ने जब गुल्लू और उनकी मां के हाथों से बना खाना चखा, तो वह उनकी तारीफ करते नहीं थकीं. शिल्पा ने इस खाने को 'माइंड-ब्लोइंग' बताया और एक शानदार कमेंट देते हुए कहा, 'दिखने में भी अच्छा, स्वाद में भी अच्छा और सुनने में भी अच्छा.' शिल्पा से मिली यह जबरदस्त तारीफ फिनाले का सबसे यादगार पल बन गई.

जीत के बाद भावुक हुए कुशल तंवर

'मां है ना' के पहले सीजन के विनर बनने और चमचमाती ट्रॉफी उठाने के बाद गुल्लू उर्फ कुशल तंवर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए. उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, ''मां है ना' का पहला सीजन जीतना किसी सपने के सच होने जैसा है, लेकिन यह जीत मेरे लिए इसलिए सबसे खास है क्योंकि हर मोड़ पर मेरी मां मेरे साथ खड़ी थीं. यह सफर सिर्फ चैलेंजेस जीतने का नहीं था, बल्कि मांओं के अनकंडीशनल प्यार, उनकी ताकत और उनके बलिदानों को सेलिब्रेट करने का था. हर टास्क ने मुझे कुछ नया सिखाया. ट्रॉफी घर ले जाना एक कमाल का अहसास है, लेकिन सबसे बड़ा इनाम वो यादें हैं जो हमने यहां बनाई हैं और अब, मां के साथ काहिरा (Cairo) की ट्रिप पर जाना इस जीत को और भी यादगार बना देता है. मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हम पर भरोसा किया और पूरे सफर में हमें इतना प्यार दिया.'

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