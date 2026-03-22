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'पूरा पैसा वसूल हो गया', Dhurandhar 2 देखने के बाद शिल्पा शेट्टी ने रणवीर सिंह को बताया 'बब्बर शेर'

Shilpa Shetty Review Dhurandhar 2: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने फिल्म 'धुरंधर 2' का रिव्यू किया है. उन्होंने फिल्म देखने के बाद रणवीर सिंह की जमकर तारीफ की है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 22, 2026 4:43 PM IST

'पूरा पैसा वसूल हो गया', Dhurandhar 2 देखने के बाद शिल्पा शेट्टी ने रणवीर सिंह को बताया 'बब्बर शेर'
शिल्पा शेट्टी ने फिल्म धुरंधर 2 देखी.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) से फैंस के बीच छाए हुए हैं. इस फिल्म की कहानी और स्टार्स की जबरदस्त एक्टिंग ने ऐसा कमाल किया है कि लोग इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पा रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर ना सिर्फ फैंस रिएक्शन दे रहे हैं बल्कि इस देखने के बाद सेलिब्रिटीज भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कह रहे हैं. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक तमाम सितारों ने रणवीर सिंह की फिल्म का रिव्यू किया है और इसे बेहतरीन बताया है. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) ने फिल्म 'धुरंधर 2' देखकर रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा है कि फुल पैसा वसूल फिल्म है. आइए जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी ने और क्या कहा है.

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शिल्पा शेट्टी ने फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर किया ये पोस्ट

शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा है, 'क्या परफॉर्मेंस है. रणवीर सिंह ने हमजा के किरदार में दिल और जान डाल दी. हर फ्रेम में ऐसा दिखता है. फुल पॉवर हाउस. आप बब्बर शेर हो. आर माधवन उफ्फ! अब कोई सरप्राइज नहीं. आपकी सेन्सिबिलिटी सच में सीखे वाली चीज है. एक क्लास एक्ट. अर्जुन रामपाल का अंदाज खतरनाक और मैग्नेटिक है. उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है. संजय दत्त का हर एक फ्रेम रॉकस्टार की तरह है. राकेश बेदी जी की मौजूदगी असली कला का सबूत है और उनकी यात्रा पोएटिक जस्टिस जैसी लगती है. हर किरदार इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि हर कोई इसे अपना बना लेता है.' शिल्पा शेट्टी ने फिल्म 'धुरंधर 2' के डायरेक्टर आदित्य धर को लेकर लिखा है, 'मैन ऑफ द मोमेंट. आपकी स्टोरीटेलिंग, ईमानदारी और स्केल कमाल का है. धुरंधर एक कल्ट बनने वाली फिल्म लगती है. देशभक्ति जो झकझोरती है और मनोरंजन भी करती है. मल्टीप्लेक्स युग में सिंगल स्क्रीन एनर्जी, सीटियां, तालियां, गूजबंप्स. पूरी टीम को सैल्यूट. लंबी लेकिन पूरी तरह पैसा वसूल फिल्म थी. मस्ट वॉच. कहते हैं कि ना कि नोट गट्स, नो ग्लोरी. अब इसको एंजॉय करने का टाइम है.'

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फिल्म 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डालें तो ये तीसरे दिन वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई कर चुकी थी. फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के बाद चौथे दिन दोपहर तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये के आंकड़े के पास पहुंच गई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Entertainment News Ranveer Singh Shilpa Shetty