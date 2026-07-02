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Karisma Kapoor की वजह से शिल्पा शिरोडकर को सुनील शेट्टी संग शेयर करना पड़ा था मेकअप रूम? सालों बाद एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा

Shilpa Shirodkar ने हाल ही में साल 1994 में आई फिल्म 'गोपी किशन' के सेट से करिश्मा कपूर और सुनील शेट्टी से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया. एक्ट्रेस ने सालों बाद बताया कि, आखिर करिश्मा की वजह से उन्हें सुनील शेट्टी के रूम में क्यों शिफ्ट होना पड़ा था.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 2, 2026 11:27 AM IST
Karisma Kapoor की वजह से शिल्पा शिरोडकर को सुनील शेट्टी संग शेयर करना पड़ा था मेकअप रूम? सालों बाद एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा

शिल्पा शिरोडकर ने सालों बाद खोला 'गोपी किशन' सेट का दिलचस्प किस्सा

Shilpa Shirodkar Share Gopi Kishan Set Kissa: 90 के दशक में जब दो बड़ी हीरोइनें एक ही फिल्म में काम करती थीं, तो अक्सर उनके बीच कैट-फाइट और नखरों की अफवाहें उड़ने लगती थीं. लेकिन कभी-कभी सच इन गॉसिप्स से बिल्कुल अलग और बेहद खूबसूरत होता है. ऐसा ही एक दिलचस्प और अनसुना किस्सा बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर (Shilpa Shirodkar) ने हाल ही में शेयर किया है, जो फिल्म 'गोपी किशन' (Gopi Kishan) के सेट से जुड़ा है. शिल्पा ने बताया कि कैसे करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) के एक फैसले ने सेट पर सबका दिल जीत लिया था और नखरे दिखाने वाली अफवाहों की हवा निकाल दी थी.

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साल 1994 की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म 'गोपी किशन' में शिल्पा शिरोडकर, करिश्मा कपूर और सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) लीड रोल में थे. ये एक बेहतरीन फिल्म थी, जिसमें एक्शन और कॉमेडी के साथ रोमांस भी देखने को मिला था. वहीं अब सालों बाद शिल्पा ने फिल्म के सेट के पीछे हुए एक दिलचस्प किस्से का खुलासा किया है. एक्ट्रेस हाल ही में डांस रियलिटी शो 'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' में बतौर गेस्ट पहुंची थी, जहां उन्होंने 'गोपी किशन' से जुड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया.

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करिश्मा कपूर की एंट्री से सेट पर मच गया था हड़कंप

शिल्पा शिरोडकर ने हिल रोड पर स्थित ऐतिहासिक 'भल्ला बंगलो' में हुए फिल्म के पहले दिन के शूट को याद करते हुए बताया, 'दरअसल, यह कहानी एक मेकअप रूम से जुड़ी है. मैं आपको वह किस्सा सुनाना चाहती हूं और मुझे नहीं पता कि लोलो को भी यह याद है या नहीं. हम 'गोपी किशन' की शूटिंग हिल रोड के भल्ला बंगलो में कर रहे थे. उस दौर में आज की तरह वैनिटी वैन नहीं हुआ करती थीं, इसलिए प्रोडक्शन जो मेकअप रूम देता था, हम उसी में तैयार होते थे. भल्ला बंगलो में सिर्फ दो ही मेकअप रूम थे. वहां मेरा और सुनील सुनील शेट्टी का एक होम सीक्वेंस शूट हो रहा था, जहां करिश्मा कपूर एक दिन की शूटिंग के लिए आने वाली थीं.'

शिल्पा ने उस बारे में आगे बताते हुए कहा, 'हमने शूटिंग पहले ही शुरू कर दी थी और पूरी यूनिट एक-दूसरे को अच्छे से जान चुकी थी. करिश्मा ने फिल्म साइन की थी और सेट पर यह उनका पहला दिन होने वाला था. तभी अचानक सेट पर सुगबुगाहट शुरू हुई. प्रोडक्शन टीम का एक मेंबर मेरे पास आया और बोला, 'मैम, एक प्रॉब्लम हो गई है.' मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो उसने कहा, 'करिश्मा मैम कल शूट पर आ रही हैं और दिक्कत यह है कि यहां सिर्फ दो ही रूम हैं.' मैंने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सुनील मेरे साथ रूम शेयर कर लेंगे. हमें सिर्फ चेंज ही तो करना है, हम एडजस्ट कर लेंगे. आप वो बड़ा और अच्छा वाला रूम करिश्मा मैम के लिए तैयार करवा दीजिए.'

करिश्मा कपूर ने सेट पर लिया था ये फैसला

शिल्पा ने बताया कि, जब करिश्मा कपूर सेट पर आईं, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद शायद प्रोडक्शन वालों को भी नहीं थी. शिल्पा ने कहा, 'शूंटिंग शुरू हुई और करिश्मा सेट पर आईं. जब वो हम सब से घुल-मिल गईं, तो उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा, 'अगर यहां सिर्फ दो ही रूम हैं, तो सुनील कहां हैं?' मैंने उनसे कहा कि हमें पता था कि आप आ रही हैं, इसलिए सुनील और मैं एक ही रूम शेयर कर रहे हैं. यह सुनते ही करिश्मा ने तुरंत कहा, 'यह सही नहीं है. सुनील तुम्हारे साथ रूम क्यों शेयर करें? मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर करूंगी.' और फिर हमने एक ही मेकअप रूम शेयर किया. जो लोग दुनिया भर में यह कहते फिरते थे कि करिश्मा नखरे दिखाती हैं, उनके लिए यह जवाब था. हमने वो रूम सुनील शेट्टी को दे दिया और हम दोनों दूसरे कमरे में साथ रहे.'

शिल्पा ने लोगों को दी ये खास नसीहत

शिल्पा शिरोडकर (Shilpa Shirodkar) ने आगे करिश्मा कपूर की तारीफ करते हुए एक बहुत गहरी बात कही. उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि हर इंसान का दूसरे इंसान के साथ एक अलग तालमेल और केमिस्ट्री होती है. दुनिया को ऐसे ही चलना चाहिए. आपको किसी के बारे में अपनी राय अपने खुद के अनुभवों से बनानी चाहिए, न कि दूसरों की कही-सुनी बातों पर.'

इस तमिल फिल्म की रीमेक थी 'गोपी किशन'

आपको बता दें कि साल 1994 में आई 'गोपी किशन' एक ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म थी, जिसका डायरेक्शन मुकेश दुग्गल ने किया था. इस फिल्म में सुनील शेट्टी ने डबल रोल निभाया था और उनके साथ शिल्पा शिरोडकर और करिश्मा कपूर लीड रोल में थीं. यह फिल्म के. भाग्यराज की सुपरहिट तमिल फिल्म 'अवासरा पुलिस 100' की ऑफिशियल रीमेक थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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